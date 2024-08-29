Київрада додатково виділила 1,1 мільярда на фінансування Сил оборони

Київська міська рада збільшила на 1,1 мільярда гривень фінансування міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2024 рік.

Також депутати продовжили реалізацію програми на наступний рік, повідомляє пресслужба Київради.

Крім того, міська рада столиці ухвалила рішення, яким передбачено передати ще 1310 дронів MAVIC 3T п’яти бригадам: 3-й штурмовій, 5-й штурмовій бригаді, 112-й та 241-й бригадам територіальної оборони столиці та 4-й бригаді Нацгвардії України "Рубіж", а також передамо трьом військовим частинам п'ять автомобілів, які були на балансі "Муніципальної охорони" Києва".

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Як повідомлялося, у червні Київрада додатково виділила 100 млн грн на фінансування програми "Захисник Києва". Кошти мали спрямувати на подальшу підтримку військових частин гарнізону Києва, забезпечення своєчасного перевезення захисників для виконання бойових завдань і навчання, а також для підготовки операторів БпЛА для потреб підрозділів територіальної оборони столиці.