В "Ощадбанку" пояснили закупівлю акумуляторів на 190 мільйонів у одного виробника

Державний "Ощадбанк" закупив акумуляторні батареї з інверторами на загальну суму 188,66 млн грн, встановивши конкретні вимоги до них,

Про це у пресслужбі "Ощадбанку" повідомили БізнесЦезору.

Згідно із повідомленням, до оголошення закупівлі фахівці департаменту інфраструктури "Ощадбанку" вивчали ринок акумуляторних батарей та інверторів потрібних технічних характеристик. У результаті вісім компаній отримали запрошення стати учасником експерименту, надавши комплект з акумуляторної батареї та інвертора для подальшого вивчення.

"Взяти участь у цьому проєкті з тестування роботи системи погодилось дві компанії, які змонтували системи у відділеннях "Ощадбанку". За результатами тестування було відібрано оптимальну систему (акумуляторна батарея та інвертор), яка найкраще підходить для роботи відділень", – пояснили у пресслужбі банку.

Тому технічною радою було затверджено вибір системи з конкретними технічними параметрами, а правління банку вирішило придбати саме такі системи, зазначають в "Ощадбанку".

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Як повідомлялося, державний "Ощадбанк" 21 серпня за результатами тендеру замовив філії "ЕТГ Сервіс Солюшнс" ТОВ "Енерджі Трейд Груп" акумуляторних батарей з інверторами на загальну суму 188,66 млн грн.

Філія компанії "Енерджі Трейд Груп" отримала це замовлення без конкуренції, бо на спрощену закупівлю більше ніхто не прийшов. При цьому у тендерній документації були вказані саме ці моделі батареї та інвертора. Тому анонімні фірми неодноразово питали, чи розглядає замовник можливість придбати аналоги. Але "Ощадбанк" відповідав, що "подання учасником пропозиції з використанням еквіваленту товару не передбачається".

За умовами угоди, до кінця року у відділення банку по всій Україні мають доставити 450 комплектів які складатимуться з акумуляторної батареї Revention PowerCube Enterprise номінальною ємністю 14,4 кВт-год (виробництва іншої філії "ЕТГ Сторедж Солюшнс" ТОВ "Енерджі Трейд Груп") і гібридного інвертора DEYE SUN-6K-SG05LP1-EU максимальною потужністю 6 600 Вт (виробництва китайської компанії Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.).

Філію "ЕТГ Сервіс Солюшнс" із міста Жовті Води на Дніпропетровщині очолює Ярослав Гошко. Материнська "Енерджі Трейд Груп" із Києва належить британській компанії ETG Group Ltd, бенефіціарами через яку вказані Олексій Бондаренко з Боярки на Київщині та Володимир Шведкий з Одеси. Керує "Енерджі Трейд Груп" Євген Франчик.

Компанія "Енерджі Трейд Груп" разом із братом ексзаступника директора ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" Русланом Журилом Миколою заснувала низку компаній "ЕТГ Солар" із різними номерами. У 2019 році Микола Журило вийшов із їх засновників.

Загалом із 2016 року "Енерджі Трейд Груп" отримала підрядів на загальну суму 5,05 млрд грн, переважно за постачання газу та енергії.