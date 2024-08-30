Росіяни атакували промисловий об’єкт на Полтавщині

У ніч проти 30 серпня окупанти завдали удари по промисловому об’єкту у Полтавській області.

Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Вночі ворог завдав ударів БпЛА по промисловому обʼєкту на Полтавщині", – наголосив він.

За його словами, в результаті атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, внаслідок нічних обстрілів росіяни атакували підприємство у Сумах, постраждали дев’ять людей. Унаслідок пожежі є задимлення повітря в окремих районах міста. Мешканців закликали зачинити вікна та не виходити із приміщень