Росіяни атакували промисловий об’єкт на Полтавщині
У ніч проти 30 серпня окупанти завдали удари по промисловому об’єкту у Полтавській області.
Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
"Вночі ворог завдав ударів БпЛА по промисловому обʼєкту на Полтавщині", – наголосив він.
За його словами, в результаті атаки ніхто не постраждав.
Нагадаємо, внаслідок нічних обстрілів росіяни атакували підприємство у Сумах, постраждали дев’ять людей. Унаслідок пожежі є задимлення повітря в окремих районах міста. Мешканців закликали зачинити вікна та не виходити із приміщень
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