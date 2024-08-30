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Росіяни атакували промисловий об’єкт на Полтавщині

шахед

У ніч проти 30 серпня окупанти завдали удари по промисловому об’єкту у Полтавській області.

Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Вночі ворог завдав ударів БпЛА по промисловому обʼєкту на Полтавщині", – наголосив він.

За його словами, в результаті атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, внаслідок нічних обстрілів росіяни атакували підприємство у Сумах, постраждали дев’ять людей. Унаслідок пожежі є задимлення повітря в окремих районах міста. Мешканців закликали зачинити вікна та не виходити із приміщень

Автор: 

промисловість (447) Полтавська область (126)


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