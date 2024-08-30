Українські молочники візьмуть участь у міжнародному форумі у Польщі
У польському місті Білосток 4-5 вересня відбудеться 21-й Міжнародний форум молочних кооперативів, куди було запрошено українську делегацію.
Про це повідомляє пресслужба Спілки молочних підприємств України.
Зазначається, що організатори Формуму запланували проведення круглого столу "Україна – Польща – ЄС" за участю українських, польських та європейських асоціацій, чиновників та бізнесу.
"Готуючись до участі у цьому заході, учасники Євроінтеграційного комітету СМПУ обговорили у Міністерстві агрополітики України спільну позицію щодо євроінтеграції української молочної галузі та її готовності включатися у спільну з європейськими колегами діяльність", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у червні молочні асоціації України та Польщі підписали Меморандум про взаєморозуміння у питанні співпраці молочних секторів обидвох країн.
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