Українські молочники візьмуть участь у міжнародному форумі у Польщі

У польському місті Білосток 4-5 вересня відбудеться 21-й Міжнародний форум молочних кооперативів, куди було запрошено українську делегацію.

Про це повідомляє пресслужба Спілки молочних підприємств України.

Зазначається, що організатори Формуму запланували проведення круглого столу "Україна – Польща – ЄС" за участю українських, польських та європейських асоціацій, чиновників та бізнесу.

"Готуючись до участі у цьому заході, учасники Євроінтеграційного комітету СМПУ обговорили у Міністерстві агрополітики України спільну позицію щодо євроінтеграції української молочної галузі та її готовності включатися у спільну з європейськими колегами діяльність", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у червні молочні асоціації України та Польщі підписали Меморандум про взаєморозуміння у питанні співпраці молочних секторів обидвох країн.