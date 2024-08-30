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Новини
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Подоляк спростував власну заяву про припинення транзиту російської нафти (оновлено)

подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна з 1 січня 2025 року планує припинити транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Про це він повідомив в ефірі Новини.Live, передає liga.net.

"Крім газу з 1 січня 2025 року припиняє роботу і нафтопровід "Дружба". Тому що деякі країни отримували російську нафту через цей нафтопровід. Це Словаччина, Чехія та улюблена нами Угорщина. Але була резолюція Євросоюзу, що вони мають знайти можливості диверсифікації нафти й припинити транзит через Україну російської нафти. Так само це стосується і газу", – сказав Подоляк.

Однак пізніше на сайті телеканалу "Ми – Україна" з’явилася заява Подоляка, яка суперечить попередній.

"Позиція України щодо транзиту досить чітка – жодних стосунків із Росією. Але якщо є прямі запити від європейських країн чи європейських компаній у рамках чинних угод, Україна готова співпрацювати та вирішувати завдання", – наводить слова Подоляка сайт телеканалу.

Коментуючи майбутнє нафтопроводу "Дружба" радник Офісу президента заявив, що Україна виконуватиме свої зобов'язання з партнерами по раніше укладених контрактах до їхнього завершення.

"Щодо нафтопроводу "Дружба, то тут ситуація така. Ми підтримуємо Єврокомісію у прагненні диверсифікувати постачання нафти для деяких країн регіону, щоб зменшити або повністю прибрати присутність російської нафти. При цьому Україна виконувала та виконуватиме свої контрактні зобов'язання у повному обсязі до передбаченої дати завершення дії таких контрактів. Бо це стосується наших двосторонніх відносин із європейськими країнами", – наголосив Подоляк.

Згодом заяву Подоляка про припинення транзиту російської нафти спростував і голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

У коментарі Bloomberg він запевнив, що Україна й надалі залишатиметься надійним транзитером нафти до європейських країн і виконуватиме чинні контракти до закінчення терміну їх дії.

"Я категорично спростовую чутки про припинення транспортування нафти в Європу до закінчення контракту. Україна залишається надійним партнером для європейських країн", – заявив Чернишов.

Bloomberg зауважує, що заява Подоляка про припинення тразиту нафти викликали занепокоєння серед офіційних осіб у країнах Східної Європи, які імпортують енергоресурси із Росії, включаючи Угорщину та Словаччину. А акції компанії MOL, яка має нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, падали на 5,6% – до найнижчого рівня з березня 2023 року.

Нагадаємо, у грудні 2019 року "Укртранснафта" та російська "Транснєфть" уклали додаткову угоду до контракту на транзит нафти через територію України, продовживши таким чином термін дії договору на 10 років – до 1 січня 2030 року.

Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти

Як повідомлялося, обсяги транзиту російської нафти до країн ЄС через українську частину нафтопроводу "Дружба" у липні збільшилися вдвічі, попри скарги Угорщини та Словаччини, які звинувачували Україну у запровадженні санкцій проти російської компанії "Лукойл". Так, у липні транзит російської нафти через Україну становив 1,09 млн тонн, порівняно із 0,54 млн тонн у червні.

Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".

Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft. Однак Єврокомісія  не бачить впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".

Автор: 

газ (7924) дружба (56) нафта (4778) транзит (634) Подоляк Михайло (6)


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Топ коментарі
+14
У них там Шапітолій.
Ніхто не усвідомлює що меле, а за все намелене - повна відсутність відповідальності
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30.08.2024 17:18
+10
Через нафтопровід Дружба Путін заробляє десятки мільярдів доларів, які потім витрачає на наше вбивство. Хіба не дурна наша влада і ми разом з нею?
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31.08.2024 07:13
+9
Якщо Подоляк не збреше, то його, мабуть знудить.
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30.08.2024 20:07
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У них там Шапітолій.
Ніхто не усвідомлює що меле, а за все намелене - повна відсутність відповідальності
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30.08.2024 17:18 Відповісти
Угорцям дулю
«В США задержан гражданин Венгрии из-за закупки техники для России27.08.2024

Полиция в аэропорту Сан-Франциско задержала гражданина Венгрии Бенса Горвата по делу о закупке продукции военного назначения для России в обход санкций, сообщило Министерство юстиции США. https://www.radiosvoboda.org/ radiosvoboda.org .»
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30.08.2024 17:39 Відповісти
Якщо Подоляк не збреше, то його, мабуть знудить.
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30.08.2024 20:07 Відповісти
В цьому конкретному випадку цей професійний ****** не брехав. Просто в керівництві країни немає єдиної думки щодо цього питання бо Україна здійснює транзит фактично собі в збиток, а виграють кацапи та не найкращі "друзі" України. Є й інші фактори які впливають на прийняття рішення.
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30.08.2024 20:31 Відповісти
Я розумію про інші фактори. Які не заперечують зв'язок між брехнею Подоляка і його хорошим самопочуттям.
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30.08.2024 20:38 Відповісти
Подоляк - це така істота,що між краплями дощу пропетляє і залишиться сухим, видатний брехун всіх часів і народів...
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31.08.2024 15:37 Відповісти
Сухим? Да он весь в дерьме по самые уши. Он просто дерьмостойкий
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02.09.2024 01:02 Відповісти
А хто в цій зграї агентів Кремля не бреше ! Зелений , як не брехне , то не дихнє ( ШАШЛИЧКІ ……… Ермак :» операція « вагнергейт « видумана від начала до кінця», про вбитого на війні брата , який воскрес і торгує держпосадами , не соромився збрехати навіть Блінкіну ,Буданов. КОФЕ ДРУГИЙ РІК П'е на набережній в Ялті ,АРАХЛАМІДІЯ БРЕШЕ І ЗРАДЖУЄ , як гай шумить , Верещючка ……….
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31.08.2024 16:10 Відповісти
Через нафтопровід Дружба Путін заробляє десятки мільярдів доларів, які потім витрачає на наше вбивство. Хіба не дурна наша влада і ми разом з нею?
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31.08.2024 07:13 Відповісти
При владі ВОРОГИ , які свідомо разом з РАШИСТАМИ демонтують Україну, дякуючи неповноцінним , які їм продовжують « довіряти» і присмоктавшимся до банди ЛСД , журналюгам , говорячім головам ! Невже було не розуміло , що Курськ Цє АФЕРА-договорняк і афера потрібна для відволікання уваги від ЗДАЧІ « дагаварімся ПААСЕРЕДІНЕ» Донбасу , потім Харкова, Херсону , Запоріжжя Цей самий Падаляк , заявляв також , що Курськ ви віддамо ВЗАД , так навіщо було оголяти ДОНБАС І НЕ НАДАВАТИ ТУДИ ОЗБРОЕННЯ, щоб воно згоріло в Курську …… загинули найкращі військові? БРЕД Абсурд ПРИ режимі ПОРНОШУТА СУЦІЛЬНА КАТАСТРОФА !ДОПУСТИЛИ ЗВІЛЬНЕННЯ Залужного , от і маєте …………
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31.08.2024 08:09 Відповісти
такий ******* стид може бути тільки тут, з такими клоунами війна буде ще 300 років
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31.08.2024 08:35 Відповісти
Таки да, це не війна, а Зє- бізнес.
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31.08.2024 11:27 Відповісти
Поки буде бізнес з московією, війна не завершиться.
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31.08.2024 12:50 Відповісти
Причина - доки будє ЗЕІУДА , а звідси всі наслідки - зрада , призначення рашистських агентів ( Баканов під дахом ПОРНОШУТА ),МЕГАМАРОДЕРСТВО і САБОТАЖ ЗДОРОВОГО ГЛУЗДУ СЕРЛІВІСТЬ ТАК ЗВАНИХ ЄЛІТ
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31.08.2024 16:13 Відповісти
ЗЕлені ***** взагалі не відповідають ані за те, що роблять, ані ща те, що кажуть.

Пам'ятаєте футболки "Маю право на помилку?"
От кожен раз, коли вас будуть муляти питання:
- чому нема світла?
- чому ЗЄ брехав про вторгнення?
- чому вторгнення взагалі стало можливим?
- чому здають Донбас?
- чому звільнили Залужного?
- чому ЗЄ постійно тайно веде переговори з ворогом?

згадуйте ці футболки.

І згадуйте за кого ви голосували у 2019 році.
Бо, якщо СН та ЗЄ ні за що не відповідають, то за все відповідають їх виборці.
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31.08.2024 19:56 Відповісти
Радник завгоспа. Він може молоти і меле, що завгодно. Йому за це нічого не буде, окрім гарної зарплатні від мудрого наріТу та інших преференцій.
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31.08.2024 20:40 Відповісти
Сам собі викривач
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01.09.2024 11:51 Відповісти
Все зависит в доме онном от тебя от самого
Хочеш, можеш стать Буденним, хочеш лошадью его
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01.09.2024 13:06 Відповісти
Кончений рашистський під@р@с!
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01.09.2024 14:22 Відповісти
Михайло Кротяк
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01.09.2024 18:14 Відповісти
А хто це? Яка його посада в державі? Чи вже немає держави ?
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01.09.2024 23:15 Відповісти

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