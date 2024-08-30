Подоляк спростував власну заяву про припинення транзиту російської нафти (оновлено)
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна з 1 січня 2025 року планує припинити транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".
Про це він повідомив в ефірі Новини.Live, передає liga.net.
"Крім газу з 1 січня 2025 року припиняє роботу і нафтопровід "Дружба". Тому що деякі країни отримували російську нафту через цей нафтопровід. Це Словаччина, Чехія та улюблена нами Угорщина. Але була резолюція Євросоюзу, що вони мають знайти можливості диверсифікації нафти й припинити транзит через Україну російської нафти. Так само це стосується і газу", – сказав Подоляк.
Однак пізніше на сайті телеканалу "Ми – Україна" з’явилася заява Подоляка, яка суперечить попередній.
"Позиція України щодо транзиту досить чітка – жодних стосунків із Росією. Але якщо є прямі запити від європейських країн чи європейських компаній у рамках чинних угод, Україна готова співпрацювати та вирішувати завдання", – наводить слова Подоляка сайт телеканалу.
Коментуючи майбутнє нафтопроводу "Дружба" радник Офісу президента заявив, що Україна виконуватиме свої зобов'язання з партнерами по раніше укладених контрактах до їхнього завершення.
"Щодо нафтопроводу "Дружба, то тут ситуація така. Ми підтримуємо Єврокомісію у прагненні диверсифікувати постачання нафти для деяких країн регіону, щоб зменшити або повністю прибрати присутність російської нафти. При цьому Україна виконувала та виконуватиме свої контрактні зобов'язання у повному обсязі до передбаченої дати завершення дії таких контрактів. Бо це стосується наших двосторонніх відносин із європейськими країнами", – наголосив Подоляк.
Згодом заяву Подоляка про припинення транзиту російської нафти спростував і голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
У коментарі Bloomberg він запевнив, що Україна й надалі залишатиметься надійним транзитером нафти до європейських країн і виконуватиме чинні контракти до закінчення терміну їх дії.
"Я категорично спростовую чутки про припинення транспортування нафти в Європу до закінчення контракту. Україна залишається надійним партнером для європейських країн", – заявив Чернишов.
Bloomberg зауважує, що заява Подоляка про припинення тразиту нафти викликали занепокоєння серед офіційних осіб у країнах Східної Європи, які імпортують енергоресурси із Росії, включаючи Угорщину та Словаччину. А акції компанії MOL, яка має нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, падали на 5,6% – до найнижчого рівня з березня 2023 року.
Нагадаємо, у грудні 2019 року "Укртранснафта" та російська "Транснєфть" уклали додаткову угоду до контракту на транзит нафти через територію України, продовживши таким чином термін дії договору на 10 років – до 1 січня 2030 року.
Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти
Як повідомлялося, обсяги транзиту російської нафти до країн ЄС через українську частину нафтопроводу "Дружба" у липні збільшилися вдвічі, попри скарги Угорщини та Словаччини, які звинувачували Україну у запровадженні санкцій проти російської компанії "Лукойл". Так, у липні транзит російської нафти через Україну становив 1,09 млн тонн, порівняно із 0,54 млн тонн у червні.
Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".
Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft. Однак Єврокомісія не бачить впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.
Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.
З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".
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