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Новини
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У Раді зареєстрували оновлений текст законопроєкту про підвищення податків

вр,парламент,рада,верховна

У Верховні раді зареєстрували оновлений текст доопрацьованого урядового законопроєкту про підвищення податків №11416д.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Днем раніше Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував депутатам ухвалити його у першому читанні.

Голосування може відбутися 3-5 вересня.

Серед іншого законопроєктом передбачається:

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
  • встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для ФОП - платників єдиного податку третьої групи;
  • встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% мінімальної ЗП.
  • визначено, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;
  • встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
  • вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;
  • щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

Як повідомлялося, напередодні Гетманцев заявив, що за результатами внесених змін до урядового законопроєкту №11416-д про підвищення податків на рівні робочої групи, додаткові надходження до державного бюджету після його прийняття становитимуть лише 30,1 млрд грн, хоча початково передбачалися у сумі 125 млрд грн.

Детальніше читайте у нашому матеріалі: У пошуках компромісу. Як змінилася концепція підвищення податків

Що відомо про підвищення податків в Україні?

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонувалося підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачав, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, планувалося підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн.

Водночас пропонуалося внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.

Автор: 

ВР (2865) податки (2418)


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А на "медицинскую коноплю" налог введут? Или Дерьмак не даёт?
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30.08.2024 14:29 Відповісти
а навіщо додатковий родаток на ліки під час війни?
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30.08.2024 15:09 Відповісти
Это смотря кто чем лечится...
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30.08.2024 17:51 Відповісти
якби була оголошена війна, вся ця верховна зграя корумпованих злочинців, разом з їх помічниками та родичами мала бути розпущена, пізжена та відправлена на фронт.
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30.08.2024 16:03 Відповісти
А де заборона про нарахування собі премій?А чому не обрізали собі зарплати на 50%?А чому не ліквідували третину міністерств в країні???
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30.08.2024 16:45 Відповісти
Податок на розкіш -НІ !
З держслужбовців - НІ !
Хай платять фопи, а ми , пухнаста влада, будемо сидіти з верху та ще й поганяти. Не панське то діло війну тягнути! Хай скажуть ще дякую що на нуль всіх не відправляємо!
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30.08.2024 17:32 Відповісти
Невідкладно скоротити армію держслужбовців, армію нацполіції;
Невідкладно скоротити зарплати чиновників, депутатів і прмічників, утримання наглядових рад і кубла потужних менеджерів і топ-менеджерів держпідприємств.
Невідкладно прив'язати зарплати всіх тих "нєбожитєлєй" до середньої по країні, до результату реформ і рівню ВВП і загального добробуту України.
Невідкладно!
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30.08.2024 19:01 Відповісти
Що ви суки творите?
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30.08.2024 19:18 Відповісти

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