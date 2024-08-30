"Укрзалізниця" наступного року запустить унікальний інклюзивний вагон для групових перевезень

"Укрзалізниця" створить унікальний інклюзивний вагон для групових перевезень пасажирів, які користуються колісним кріслом.

Проєкт вагону 30 серпня презентували ветеранам, медичним хабам та громадським організаціям, передає пресслужба "Укрзалізниці".

У вагоні буде чотири окремі купе, у кожному з яких зможуть зручно подорожувати дві людини на колісних кріслах та їх супроводжуючі. Проєктування та виготовлення цього вагона буде проходити у співпраці з громадськими організаціями та людьми, які безпосередньо користуватимуться цією послугою.

Наразі компанія вже має 50 вагонів, які мають обладнані купе для перевезення людей на кріслах колісних.

"Водночас сьогодні презентуємо новий проєкт – унікальний вагон, який дозволить перевозити групи людей на кріслах колісних на реабілітацію, відпочинок, змагання або просто подорожувати. Перший такий вагон плануємо випустити наступного року", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

У купе цього вагона встановлять два спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу та фіксувати тіло.

Також тут буде пульт для регулювання освітлення, кнопка для виклику провідника та пристрій гучномовного зв'язку.

Крім того, передбачені спеціальні спальні місця для супровідників, які не відрізняються від звичайного місця в купе. Вагон матиме пандус і вбиральню, адаптовану для людини на колісному кріслі. Тамбур, вхідна група та інший простір матиме параметри для зручного пересування на такому кріслі.

Як повідомлялося, у серпні "Укрзалізниця" запустила перший дитячий вагон.