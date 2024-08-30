В Україні почали збирати врожай кукурудзи. ІНФОГРАФІКА

В Україні на сьогодні намолочено майже 33 млн тонн нового врожаю, який зібраний на площі 8 51 тис. га. Аграрії Полтавщини та Черкащини розпочали збирання кукурудзи, якої обмолочено на площі 6,6 тис. га.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Загалом зібрано 28,7 млн тонн зернових та 4,2 млн тонн олійних:

пшениці – обмолочено на площі 4,86 млн га, намолочено 21,76 млн тонн;

ячменю – обмолочено 1,4 млн га , намолочено 5,5 млн тонн;

гороху – обмолочено на площі 207,6 тис. га, намолочено 458,5 тис. тонн.

проса – обмолочено 24,7 тис. га, намолочено 45,5 тис. тонн.

гречки – обмолочено 12,4 тис. га, намолочено 18,3 тис. тонн.

ріпаку – обмолочено 1,23 млн га, намолочено 3,4 млн тонн насіння;

соняшнику – обмолочено 256,5 тис. га, намолочено 419,4 тис. тонн насіння;

сої – обмолочено 223,7 тис. га, намолочено 381,8 тис. тонн насіння.

У збиранні зернових лідирують аграрії Одещини, які обмолотили 1,08 млн га. За урожайністю попереду сільгоспвиробники Хмельниччини з показником 65,5 ц/га.

Аграрії чотирьох областей – Вінниччини, Львівщини, Полтавщини та Тернопільщини збирають цукрові буряки, яких уже викопано на площі 1,2 тис. га.

Як повідомлялося, Мінагрополітики прогнозує, що цього року в Україні буде зібрано близько 56 млн тонн зернових культур. Із них: пшениці – 21 млн тонн, ячменю – приблизно 5 млн тонн, кукурудзи – 28,5 млн тонн.

У 2023 році зібрали близько 82 млн тонн урожаю, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних – близько 22 млн тонн.