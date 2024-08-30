Нацкомісія з цінних паперів виявила ще 8 сумнівних проєктів для інвестицій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 8 кейсів.

Після цього загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 338 інвестпроєктів, повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Зокрема, серед останніх до переліку сумнівних внесли такі проєкти:

RoboForex

CopyFX

MyFundedFX

CloseOption

AZAFOREX

Assetwise-invest.com

HashAxe

Abra Traders

"Нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у червні НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів.

У травні НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів 14 кейси.