Нацкомісія з цінних паперів виявила ще 8 сумнівних проєктів для інвестицій
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 8 кейсів.
Після цього загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 338 інвестпроєктів, повідомляє пресслужба НКЦПФР.
Зокрема, серед останніх до переліку сумнівних внесли такі проєкти:
- RoboForex
- CopyFX
- MyFundedFX
- CloseOption
- AZAFOREX
- Assetwise-invest.com
- HashAxe
- Abra Traders
"Нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у червні НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів.
У травні НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів 14 кейси.
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