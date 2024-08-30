Мешканці прифронтових територій зможуть отримати по 21 тисячі гривень на придбання вугілля і дров

Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 30 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Згідно із рішенням уряду, отримати грошову допомогу на опалення зможуть особи, які фактично проживають у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях в 10-кілометровій зоні від державного кордону з РФ або лінії зіткнення (на момент подачі заяви) та/або проживають на територіях активних бойових дій, територіях можливих бойових дій у житлових будинках чи приміщеннях, які опалюються твердим пічним побутовим паливом.

Перелік територіальних громад (населених пунктів), жителі яких можуть отримати грошову допомогу на опалення визначатимуть обласні держадміністраці (військові адміністрації).

"Встановлено, що грошова допомога на опалення одержувачам виплачується за рахунок коштів міжнародних організацій та становить 21 тисячу гривень на одне домогосподарство за весь опалювальний період 2024/25 року", – додав Мельничук.

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Як повідомлялося, раніше в межах підготовки прифронтових територій до опалювального сезону Кабмін дозволив мешканцям прифронтових громад безкоштовно заготовляти дрова для домашніх потреб, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Фактично ухвалене урядом рішення дозволяє мешканцям територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, безоплатно збирати розкидані дрова у лісі, але рубати дерева або використовувати бензопили заборонено.



