Світовий банк виділить Україні понад $400 мільйонів на підтримку системи освіти

Рада директорів Світового банку схвалила новий системний проєкт в Україні – "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN). Доступний обсяг фінансування за ним становить $415 млн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що у проєкті використовуватимуть фінансовий інструмент "програма кредитування з прив’язкою до результатів, Program-for-results" (PforR)".

LEARN спрямований на підтримку системи освіти в Україні. Він передбачає:

покращення умов для викладання та навчання, що реалізуються коштом субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;

забезпечення доступом учнів, вчителів та шкільного персоналу до безпечних для очного викладання і навчання умов.

"Проект LEARN допоможе тисячам українських учнів повернутися до захищених умов навчання. Створення таких ініціатив є надзвичайно своєчасним та необхідним рішенням для підтримки, відновлення та розвитку ключових секторів економіки та життєдіяльності країни", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Підписання Угоди за проєктом має відбутися у вересні 2024 року. До кінця року за результатами досягнення попередньо визначених показників Україна зможе отримати $200 млн до загального фонду державного бюджету.

Відповідальним виконавцем проекту PforR LEARN у нагляді та координації є Міністерство фінансів. Водночас профільною впроваджувальною установою визначено Міністерство освіти і науки, яке відповідатиме за впровадження проєкту, його моніторинг та оцінку.

Як повідомлялося, Кабмін ухвалив рішення розподілити ще близько 5 млрд грн з бюджету на укриття в школах. Йдеться про навчальні заклади у восьми областях.