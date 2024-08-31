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Новини
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Експорт українських IT-послуг продовжує знижуватися у річному вимірі

іт

Експорт IT-послуг з України у липні зріс на 6% порівняно з червнем і становив $545 млн. Утім, у річному вимірі показники все одно впали на 5%.

Про це пише українська редакція Forbes із посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Відповідно до них, у липні експорт зріс на 6% порівняно з червнем, проте все одно був на 2,5% меншим за липень минулого року.

Загалом, за сім місяців 2024 року експорт ІТ-послуг становив $3,75 млрд, що на 5% менше за аналогічний показник 2023 року ($3,94 млрд).

Як повідомлялося, експорт українських IT-послуг у червні знизився на 11% у порівнянні з червнем минулого року і становив $512 млн.

Найвищий рівень експорту IT-послуг за останній рік зафіксовано у грудні 2023 року – $611 млн, найнижчий – у січні 2024-го – $508 млн.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак вже наприкінці 2022 року кількість вакансій на українському ІТ-ринку впала до мінімуму за п’ять років, а зарплати ІТ-розробників вперше зменшилися.

Зрештою експорт IT-послуг у 2023 році склав $6,7 млрд, що на 8,4% менше, ніж у 2022 році. Це вперше за 10 років, коли український експорт IT-послуг зменшився. Принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.

Про загальний стан ІТ-галузі в Україні читайте у нашому матеріалі: Падіння експорту, ріст внутрішнього ринку і міграція: Що відбувається в українському ІТ

Автор: 

НБУ (9267) експорт (3826) IT-індустрія (320) ІТ-індустрія (545)


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С чего бы это? Вроде все условия создали: и границы закрыли, и налоги повышают, и бусики вылавливают, чтобы по улицам не бегали, а сидели в офисе...
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31.08.2024 13:18 Відповісти
Нікому не потрібен працівник, що в кращому випадку буде сидіти без світла та Інтернету, а в гіршому випадку - відправлений на м'ясо.
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31.08.2024 14:10 Відповісти
Таки "зелёные" добьют все отрасли экономики Украины ... ну , может быть за исключением той части экономики, что связана с кладбищами и ритуальными услугами - там идёт процветание уже третий год.

Но "мудрый народ-суицидник73%" сам за все это с радостью проголосовал 21 апреля 2019 года и до сих пор удовлетворенно молчит, особенно если вспомнить - как это народец истерично плевался в ПАПЕРЕДНИКА за ту жизнь и ту экономику.
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31.08.2024 14:25 Відповісти
дивно... чого б це? (сарказм)
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31.08.2024 20:34 Відповісти
Знаю багатьох айтішників, які заносили 5к баксів дядям в одеській області і покидали Україну.

Зі знанням англійської і можливістю влаштування на висококваліфіковану посаду за кордоном, люди чомусь погоджуються на це, а не лишаються в країні мрій зеленського. Дивно, чого...
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01.09.2024 00:24 Відповісти
При налогах в 20 тысяч, бояться на улицу выйти. Уважаемые специальности на Западе, практически попали под домашний арест. Конечно половина уехала как смогли
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01.09.2024 06:57 Відповісти
Інженера, комбайнери, айтішники краще вміють воювати ніж поліцейські, прокурори та можновладці різного рівня.
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01.09.2024 13:42 Відповісти
завдяки зусиллям зебанди
усі айтішники збегуть
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02.09.2024 09:46 Відповісти

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