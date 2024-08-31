Обсяг автобусних перевезень під час повномасштабної війни зріс у 7-8 разів

У 2023 році пасажиропотік з України становив близько 30 млн осіб. Із них майже 8 млн перетнуло кордон на автобусах.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, передає Укрінформ.

"Минулого року пасажиропотік в Україні був на рівні трохи менше 30 млн осіб. З цих 30 млн близько 2 млн пасажирів перевезла "Укрзалізниця". Ще десь 20 млн перетнули кордон власними автомобілями або "бусиками". Майже 8 млн пасажирів перевезли через кордон автобуси", – зазначив він в інтерв’ю агентству.

У порівнянні з довоєнним 2021 роком, коли автобуси перевезли у міжнародному сполученні близько 1 млн пасажирів, обсяг перевезень збільшився у 7-8 разів.

За словами заступника міністра, наразі Україна планує розвивати саме автобусні перевезення великими комфортабельними автобусами, оскільки це дозволяє оптимізувати час проходження кордону – саме для офіційних міжнародних перевізників наразі діє послуга "єЧерги" з можливістю бронювання конкретного слоту для перебування на пункті пропуску.

"Наразі слотування для пасажирських автобусів вже запущено на 20 з 28 пунктів пропуску... Завдяки цій системі нам удалося скоротити в середньому час очікування автобусів на кордоні з 7 годин, як було раніше, до близько 50 хвилин. І сьогодні туристичні автобуси взагалі не стоять у чергах", – підкреслив Деркач.

Як повідомлялося, завдяки "єЧерзі" вже 70% автобусів заїжджають на пункт пропуску без потреби очікувати у фізичній черзі відповідно до попереднього онлайн-запису.