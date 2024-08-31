У перший день осені світла буде більше: "Укренерго" оприлюднило графіки відключень

У неділю, 1 вересня, графіки обмеження споживання електроенергії діятимуть упродовж доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, обмеження будуть наступними:

00:00-17:00 – одна черга відключень;

17:00-22:00 – дві черги;

22:00-24:00 – одна черга.

Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.