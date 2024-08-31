У перший день осені світла буде більше: "Укренерго" оприлюднило графіки відключень
У неділю, 1 вересня, графіки обмеження споживання електроенергії діятимуть упродовж доби.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зокрема, обмеження будуть наступними:
- 00:00-17:00 – одна черга відключень;
- 17:00-22:00 – дві черги;
- 22:00-24:00 – одна черга.
Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.
Як повідомлялося, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.
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ви ж, так радісно, експортували.
Як згадаєш те мерзенне життя, яким жили громадяни України за Папєрєдніка, він же Шоколадний Злодій, який заробляв 5 років на війні та ще свого брата вбив ( була така цікава інформація на телеканалах Хасід-ТВ, коли вони агітували за Веселого Хлопчиська в якості нового Президента ), то одразу сльози навертаються на очі від того, що ми отримали 21 квітня 2019 року!