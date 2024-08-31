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Новини
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У перший день осені світла буде більше: "Укренерго" оприлюднило графіки відключень

світло

У неділю, 1 вересня, графіки обмеження споживання електроенергії діятимуть упродовж доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, обмеження будуть наступними:

  • 00:00-17:00 – одна черга відключень;
  • 17:00-22:00 – дві черги;
  • 22:00-24:00 – одна черга.

Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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ой, ***, а шо такоє?
ви ж, так радісно, експортували.
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31.08.2024 19:46 Відповісти
І додали: "під чітким керівництвом володимира зеленського і завдяки його потужності та незламності світла стане більше".
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31.08.2024 19:53 Відповісти
Ой , як гарно стало жити! Дякуючи громадянину Зеленському, бувшому Президенту ( до 21 травня 2024 року )!

Як згадаєш те мерзенне життя, яким жили громадяни України за Папєрєдніка, він же Шоколадний Злодій, який заробляв 5 років на війні та ще свого брата вбив ( була така цікава інформація на телеканалах Хасід-ТВ, коли вони агітували за Веселого Хлопчиська в якості нового Президента ), то одразу сльози навертаються на очі від того, що ми отримали 21 квітня 2019 року!
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01.09.2024 14:46 Відповісти
Навіщо в ночі відключати? Шо це за х..я...хто споживає в 24 ночі енергію? Що людей мразі маютьзадурнів....суки три роки отримували гроші на відновлення плюс обладнання....а 8араз ублюдки атаккою якось прикриваються....та людям побарабануде в зелібула атака..людям потрібне світло за яке боневтик і так бере в три дорога...
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01.09.2024 23:41 Відповісти
Ага, побільшало! О 7 ранку відключили, обіцяють до 17 не буде.
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02.09.2024 09:25 Відповісти

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