2 вересня світло відключатимуть протягом доби. Діятимуть одна та дві черги, – "Укренерго"

Завтра, 2 вересня, споживання електроенергії будуть обмежувати протягом доби.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими: 00:00 – 16:00 – одна черга відключень, 16:00 – 24:00 – дві черги відключень", – сказано в повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни, й закликали стежити за повідомленнями "Укренерго" та обленерго.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.