Із початку року українці відкрили понад 193 тисячі ФОПів. Де та які бізнеси створювали найчастіше

За вісім місяців 2024 року українці зареєстрували 193 192 нові ФОПи. Це перевищує показник до повномасштабної війни, коли за аналогічний період було відкрито понад 186 тисяч нових бізнесів. Рекордні 60% нових підприємств започаткували жінки.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

Зазначається, що найбільше нових справ відкрили підприємці у Києві – 26 303 або 13,6% від загальної кількості нових ФОПів цьогоріч. Також активно реєструють новий бізнес на Дніпропетровщині (18 025), Львівщині (14 459), Київщині (14 428) та Харківщині (12 954).

Найбільш помітно зросла кількість нових ФОПів за рік у Запорізькій області – на 11%, Кіровоградській – на 10% і Чернігівській областях – на 9,6%.

Водночас бізнес-активність помітно вщухла у Луганській (-14,7%) та Івано-Франківській (-8%) областях. Попри те, що Харківщина входить до переліку регіонів з найбільшою кількістю нових ФОПів, кількість реєстрацій у цьому регіоні скоротилася на 6% порівняно з попереднім роком.

За даними аналітиків, третина нових справ відкривається у сфері торгівлі, а ІТ-сектор привертає 7,6% нових підприємців. Замикаю трійцю найпопулярніших напрямків для нових справ надання індивідуальних послуг (7%). Зазначається, що за рік лідерські позиції зазнали деяких змін: у 2023 році серед лідерів були кафе та ресторани, цьогоріч їх витіснило IT.

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Водночас рекордною стала частка жінок серед новоспечених бізнесменів – 60%. Для порівняння, у 2023 році цей показник складав 55,6%, а у перший рік повномасштабної – 47%.

Наразі кількість нових справ в 1,6 раза більша, аніж закритих. Зокрема, цього року закрилося 120 154 ФОПи.

Найбільше бізнесів закрилось у Києві – 13% (15 770), Харківській – 8% (10 097) та Дніпропетровській областях – 8% (9 931).