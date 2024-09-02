ДБР дізналося, як нардеп Дмитрук втік за кордон. Уже оголосили три підозри

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом людям, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян народного депутата через державний кордон до Придністров’я.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці не уточнюють імені народного депутата, але з матеріалів справи виходить, що йдеться про Артема Дмитрука.

"Правоохоронці допитали свідків, здійснили аналіз голосових та інтернет з’єднань мобільних операторів зв’язку, вивчили маршрути руху абонентів, які були залучені до схеми. У результаті кропіткої роботи встановлено, що депутат 23 серпня незаконно перетнув державний кордон України у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску "Павлівка" в зоні відповідальності відділу прикордонної служби "Велика Комарівка" прикордонного загону ДПС України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що операція з переправлення нардепа була ретельно спланована та завчасно організована.

Депутат виїхав з Києва близько першої години дня у напрямку Одеси. За кермом авто перебувала інша людина. Завдяки аналізу відео з камер відеоспостереження на автотрасі Київ-Одеса, допиту водія та відпрацюванню низки оперативних версій встановлено, що народний депутат вийшов з машини на трасі поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одещини.

Близько п’ятої години вечора він пересів в інше авто, за кермом якого перебував ще один фігурант, а також організатор схеми переправлення. Близько дев’ятої вечора вони доставили депутата до кордону, після чого він пішки незаконно залишив Україну.

Наразі встановлені всі, хто організовув "втечу", зокрема з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України.

У ДБР уточнили, що організатор має широке коло зв’язків, як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах. За оперативними даними, "бізнес" з незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних у цієї групи був поставлений на потік.

Організатор і один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови.

Бюро повідомило про підозри трьом учасникам незаконного переправлення осіб через державний кордон за ч. 2 ст. 332 КК України. Двом заочно, одного фігуранта затримано, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомлялося, народному депутату Артему Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. Водночас він незаконно виїхав з країни.