"Укрпошта" заборонила післяплату готівкою за відправлення від ФОПів

"Укрпошта" з 30 серпня цього року припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці.

Про це повідомили в компанії, передає LIGA.net.

Таке рішення обумовлене ухвалою Національного банку України.

"Укрпошта" інформує – НБУ вніс зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Цим документом заборонена виплата переказів післяплати готівкою фізичним особам-підприємцям (ФОП). Перекази післяплати можуть бути виплачені лише на картку або поточний рахунок ФОП", – сказано в повідомленні.

За даними "Укрпошти", всі послуги, надані до 30 серпня, будуть завершені відповідно до законодавства, що діяло на момент прийняття відправлення.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України долучило "Укрпошту" до доставки документів, передусім закордонних паспортів, до закордонних дипломатичних установ України.

Із 1 липня "Укрпошта" підвищила тарифи через відключення світла та руйнування інфраструктури.

Попереднього разу "Укрпошта" підвищувала тарифи на доставку відправлень з 1 липня 2023 року.