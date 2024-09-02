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Новини
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"Укрпошта" заборонила післяплату готівкою за відправлення від ФОПів

укрпочта,укрпошта

"Укрпошта" з 30 серпня цього року припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці.

Про це повідомили в компанії, передає LIGA.net.

Таке рішення обумовлене ухвалою Національного банку України.

"Укрпошта" інформує – НБУ вніс зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Цим документом заборонена виплата переказів післяплати готівкою фізичним особам-підприємцям (ФОП). Перекази післяплати можуть бути виплачені лише на картку або поточний рахунок ФОП", – сказано в повідомленні.

За даними "Укрпошти", всі послуги, надані до 30 серпня, будуть завершені відповідно до законодавства, що діяло на момент прийняття відправлення.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України долучило "Укрпошту" до доставки документів, передусім закордонних паспортів, до закордонних дипломатичних установ України.

Із 1 липня "Укрпошта" підвищила тарифи через відключення світла та руйнування інфраструктури.

Попереднього разу "Укрпошта" підвищувала тарифи на доставку відправлень з 1 липня 2023 року.

Автор: 

оплата (73) пошта (238) Укрпошта (795) ФОП (126)


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Топ коментарі
+7
Стісняюсь спитать: а як укрпошта буде відрізняти ФОПів від "просто ФО, без "П""?
Чи Гетьманцев пропхає закон про обов'язкове татуювання "ФОП" на лобі?
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02.09.2024 15:45
+7
гетьманцев - кончений довбойоб, тупа тварина
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02.09.2024 15:49
+5
нажаль, не тупа.
Та, і тварин ображати не варто.
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02.09.2024 15:55
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Стісняюсь спитать: а як укрпошта буде відрізняти ФОПів від "просто ФО, без "П""?
Чи Гетьманцев пропхає закон про обов'язкове татуювання "ФОП" на лобі?
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02.09.2024 15:45 Відповісти
гетьманцев - кончений довбойоб, тупа тварина
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02.09.2024 15:49 Відповісти
нажаль, не тупа.
Та, і тварин ображати не варто.
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02.09.2024 15:55 Відповісти
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02.09.2024 16:46 Відповісти
Може якось по номеру банківського рахунку?
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02.09.2024 16:16 Відповісти
А яка проблема для Укрпошти зараховувати сплачені покупцем кошти на картку або поточний рахунок ФОП? Вся інфраструктура для цього готова.
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02.09.2024 15:55 Відповісти
У них є така можливість, просто потужний економіст дальше мабуть працює на Сівковича і вже не знає чим йому можна ще добити економіку
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02.09.2024 16:37 Відповісти
ФОПи - це рай для зловживання. Наприклад, перукарня, яка фактично має одного власника, на якого працюють 10 перукарш, кожна з яких оформлена, як ФОП, скидають реальному власнику 50%. «Скільки податку не отримує держава» - питається в задачі?
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02.09.2024 16:48 Відповісти
Якщо там буде тзов і вони будуть відстьогувати свому куратору та повідомляти про мінімальний дохід то чим саме буде відрізнятись і всі перукарі будуть на мінімалці

По друге наскільки я орієнтуюсь в даному питанні то частина місць реально здають як суборенду приватним перукарям... коли шукаєш комерційну оренду то багато оголошень про суборенду в перукарнях
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02.09.2024 17:00 Відповісти
Яким боком держава у вашому прикладі задіяна?
Вона надає безкоштовне приміщення?
Вона допомагає перекваліфікуватися та створює для цих робітників підвищення кваліфікації?
Може допомагає з закупівлею професійного обладнання?
Чи вплинула на здешевлення засобів гігієни по догляду за волоссям?
А держава захищає законом права покупця послуги(якщо будуть чеки)! - так точно треба з тіньовим ринок зав'язувати.(
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02.09.2024 17:51 Відповісти
Держава - це всі ми. Держава за нашої участі забеспечує нам освіту, лікування, захист від злочинців, і тд. Держава власнне забеспечує те, що ви можете зняти приміщення і займатися бізнесом.
І за це ми всі маємо сплачувати податки на функціонування фього цього. Так у будь-якій державі!
У тих же США ухилення від сплати податків - дуже тяжкий злочин.
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02.09.2024 17:57 Відповісти
У США чиновників в першу чергу показово звільняють за привласнення податків, і держава звітує куди йдуть податки.

Держава забезпечує освіту, лікування, захист і т.д.? Це яка держава таке? Було побили, то нічого ніхто, навіть на заяву не відреагували, а за судовий треба гарно заплатити. Навчання платне, що школа, то батьки платять податки, про медицину я промовчу, там все платне.

Держава дає можливість працювати? Ну як би якщо не будуть створювати додану вартість люди, то такій державі кінець, банкрот буде, тут і вам і нам, люди виживуть, а державі може бути кінець, совок в приклад, коли ссср став банкротом і розвалився.

Проблема, що люди в Україні платять податки, але ніхто не знає куди вони йдуть, а потім чинуші виписують у війну собі 100 000+ грн зарплат і премій і їм нічого.

Так, у США ухилення від податків тяжкий злочин, але не в Україні, де чиновник із зарплатою навіть 200 000 грн не може пояснити звідки в нього будинок на 2 млн баксів під Києвом за рік роботи.

І ще, люди створюють державу для свого захисту і скидаються податками для утримування поліції, судів. армії, законодавчої влади і т.д. Але коли влада відривається від людей, то йде порушення соціального договору і виникають збурення і революції.
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13.09.2024 08:47 Відповісти
Ну, у Вашому прикладі держава отримує податки з десяти перкукарів-фоп, незалежно від їхнього фінрезультату.......
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02.09.2024 19:25 Відповісти

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