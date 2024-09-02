Суд скасував арешт усіх ТРЦ Arricano в Україні. Раніше компанію звинувачували у виведенні прибутків у Росію

Суд скасував арешт усіх торгово-розважальних комплексів провідного українського девелопера торговельних центрів Arricano Real Estate PLC (Кіпр).

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

29 серпня 2024 року згідно з рішеннями слідчого судді Солом'янського райсуду Києва скасовано арешт трьох ТРК групи компаній "Arricano в Україні" – "Сонячна галерея" (Кривий Ріг), City Mall (Запоріжжя) і "Проспект" (Київ).

Раніше було скасовано арешт ще одного активу Arricano в Україні – ТРК "РайON" (Київ).

Під час розгляду справ адвокати групи навели суду аргументи та докази щодо безпідставності арештів ТРК і відсутності подальшої потреби в їхньому арешті.

"Рішення суду про скасування арештів – це перемога, в першу чергу, здорового глузду та справедливості. Ми завжди казали, що звинувачення, які висували правоохоронці щодо Arricano, є абсурдними і, що спроби заблокувати роботу ТРК шкодять, в першу чергу, репутації бізнес клімату держави", – сказав директор Arricano Real Estate PLC Маргус Курм.

При цьому він висловив стриманий оптимізм, що справа перейде в цивілізоване правове річище, без спроби заблокувати й захопити ТРК, а з метою розібратися і відновити справедливість.

На 5 вересня заплановано розгляд апеляції прокурора на постанову слідчого судді про скасування арешту ТРК "РайON".

Суть справи

На початку квітня цього року суд наклав арешт на чотири торговельно-розважальних центри девелопера Arricano, а два з них вже передав в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів.

Ці рішення ухвалені судом у межах провадження СБУ, яка підозрює компанію у виведенні прибутку від діяльності чотирьох ТРЦ в Україні до Росії.

ЗМІ звинувачували компанію у роботі в тимчасово окупованому Росією Криму. Зокрема, на початку 2014 року у Криму відкрився ТРЦ "Южная галерея", який побудувала Arricano. Наприкінці 2023 року РНБО запровадила санкції проти замовника будівництва ТРЦ "Южная галерея" ТОВ "Вояж-Крим". Тоді ж у ЗМІ почала розповсюджуватися інформація про те, що Arricano начебто продовжує працювати на території тимчасово окупованого півострова, але акціонери компанії це заперечували.

Про компанію

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів і є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та управляє п'ятьма ТЦ у країні загальною площею 147,6 тис. кв. м – "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі.

Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також здійснює будівництво київського ТРК Lukianivka.

Згідно з "Опендатабот", дохід Arricano Real Estate Plc за 2023 рік становив 36,16 млн грн, що на 52,8% вище за результати 2022 року, чистий прибуток зріс у 2,28 раза – до 7,17 млн грн.

Найбільшим акціонером був естонець Рауно Тедер, який збільшив свій пакет до 70,86% з 15,92% після того, як його батько Хіллар Тедер передав йому свою частку.