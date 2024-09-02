В Україні стартувало бета-тестування програми "Національний кешбек". Як взяти участь?

2 вересня 2024 року в Україні стартувало бета-тестування програми "Національний кешбек". Воно триватиме близько місяця.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

У цей період система наповнюватиметься товарами українських виробників, за купівлю яких споживачі отримають 10% кешбеку. Приєднуватимуться нові торгові мережі та магазини. Перевірятиметься робота технічних систем, що забезпечують роботу проєкту.

"Відсьогодні кешбек нараховують 9 торгових мереж, в процесі тестування ще близько 40 закладів торгівлі. В програмі вже зареєстровано 38 тис. товарів від 600 українських виробників", – розповіла перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, за отриманий кешбек можна буде, до прикладу, оплатити комунальні послуги. Водночас заохочення купувати локальні товари створюватиме робочі місця та забезпечить додаткові податкові надходження.

Із 2 вересня в програмі можуть реєструватись споживачі.

Як це працює

Щоб отримувати кешбек від держави, необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутись до відділення, та відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.

Наразі це вже можна зробити через мобільні додатки та відділення таких банків: "Приватбанк", Sense Bank, ПУМБ, "А-Банк", "Глобус", "Укрсиббанк", "Акордбанк".

Під час звернення до банку треба буде визначити також картки, з яких будуть здійснюватись оплати за товари, і дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. Це можуть бути картки різних банків.

Далі – оновити мобільний застосунок "Дія", обрати сервіс Національний кешбек і там позначити картку для виплат кешбеку.

Після цього можна йти в магазин, який вже приєднався до програми "Національний кешбек", і робити покупки.

Кешбек уже доступний на 38 тис. товарів від 600 локальних виробників. Серед них продукти харчування, ліки, одяг, побутова хімія і косметика, господарські товари, будівельні матеріали, меблі, іграшки і багато інших українського виробництва, за виключенням підакцизної продукції (пальне, тютюн та міцний алкоголь).

Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту й медові напої.

Перелік виробників та товарів, які беруть участь у програмі, збільшуватиметься. Перелік товарів, на які вже поширюється кешбек, можна дізнатися за посиланням.

Інформувати споживачів про товари, на які розповсюджуватиметься кешбек, будуть і заклади торгівлі.

Скільки можна отримати

Розмір кешбеку – 10% вартості куплених українських товарів, зареєстрованих у програмі.

Максимальна сума виплат – 3 тис. грн в місяць. Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Отримані за участь у програмі "Національний кешбек" кошти можна буде витратити на послуги – комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації.

Детальніше про програму читайте у нашому матеріалі: "Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів"