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Новини
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В Україні стартувало бета-тестування програми "Національний кешбек". Як взяти участь?

Програма Зроблено в Україні

2 вересня 2024 року в Україні стартувало бета-тестування програми "Національний кешбек". Воно триватиме близько місяця.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

У цей період система наповнюватиметься товарами українських виробників, за купівлю яких споживачі отримають 10% кешбеку. Приєднуватимуться нові торгові мережі та магазини. Перевірятиметься робота технічних систем, що забезпечують роботу проєкту.

"Відсьогодні кешбек нараховують 9 торгових мереж, в процесі тестування ще близько 40 закладів торгівлі. В програмі вже зареєстровано 38 тис. товарів від 600 українських виробників", – розповіла перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, за отриманий кешбек можна буде, до прикладу, оплатити комунальні послуги. Водночас заохочення купувати локальні товари створюватиме робочі місця та забезпечить додаткові податкові надходження. 

Із 2 вересня в програмі можуть реєструватись споживачі.

Як це працює

Щоб отримувати кешбек від держави, необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутись до відділення, та відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.

Наразі це вже можна зробити через мобільні додатки та відділення таких банків: "Приватбанк", Sense Bank, ПУМБ, "А-Банк", "Глобус", "Укрсиббанк", "Акордбанк".

Під час звернення до банку треба буде визначити також картки, з яких будуть здійснюватись оплати за товари, і дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. Це можуть бути картки різних банків.

Далі – оновити мобільний застосунок "Дія", обрати сервіс Національний кешбек і там позначити картку для виплат кешбеку.

Після цього можна йти в магазин, який вже приєднався до програми "Національний кешбек", і робити покупки.

Кешбек уже доступний на 38 тис. товарів від 600 локальних виробників. Серед них продукти харчування, ліки, одяг, побутова хімія і косметика, господарські товари, будівельні матеріали, меблі, іграшки і багато інших українського виробництва, за виключенням підакцизної продукції (пальне, тютюн та міцний алкоголь).

Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту й медові напої.

Перелік виробників та товарів, які беруть участь у програмі, збільшуватиметься. Перелік товарів, на які вже поширюється кешбек, можна дізнатися за посиланням.

Інформувати споживачів про товари, на які розповсюджуватиметься кешбек, будуть і заклади торгівлі.

Скільки можна отримати

Розмір кешбеку – 10% вартості куплених українських товарів, зареєстрованих у програмі.

Максимальна сума виплат – 3 тис. грн в місяць. Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Отримані за участь у програмі "Національний кешбек" кошти можна буде витратити на послуги – комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації.

Детальніше про програму читайте у нашому матеріалі: "Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів"

Автор: 

тестування (149) кешбек (51)


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Топ коментарі
+6
Якщо розум є, краще ніяк.

Від ініціатив Шапітолію краще триматися подалі.
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02.09.2024 16:49
+5
Прочитал там за Дию, и сразу забыл про кэшбек.
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02.09.2024 17:19
+5
Це і є продукти.
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02.09.2024 17:22
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Щось не пригадую наших хороших товарів крім продуктів і деяких ліків.
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02.09.2024 16:37 Відповісти
хліб, цукор, м'ясо, ковбасу, молоко, масло, сир, творог, кавуни - і т.д. і т.п.
Щось друже ти напевне із-за порєбріка
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02.09.2024 17:03 Відповісти
Це і є продукти.
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02.09.2024 17:22 Відповісти
цегла теж продукт
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02.09.2024 21:18 Відповісти
Я вражений рівнем вашого розвитку.
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02.09.2024 21:20 Відповісти
вчись, може люди з тебе будуть
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02.09.2024 21:27 Відповісти
Та куди мені до вашого IQ
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02.09.2024 21:37 Відповісти
не плач і з твоїм, що нижче плінтуса якось живуть
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03.09.2024 18:09 Відповісти
ти помиляєшся...наша легка промисловість вже давно на Італію відшиває... та і в інших галузях, наприклад є виробництво очисних сільгосп машин, орієнтовано суто на експорт
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02.09.2024 17:58 Відповісти
Я пересічний самий звичайнісінький українець. Мені потрібні хороші добротні речі. У мене нема жодної вітчизняної одежини чи взуття, хіба що декілька пар шкарпеток житомирської фабрики. В Новій Лінії процент вітчизняни товарів дуже невеликий. І навіть самі продавці радять купити щось дорожче, імпортне, бо буде служити.
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02.09.2024 18:07 Відповісти
повір, в нас можуть і роблять багато якісного..я в Німеччині пару років тому купив сандалі, на них наліпка "made in Ukraine". Через деякий час, вже в Туреччинні, їду в ліфті з німцем і сміюсь що в нас однакові сандалі. А український бізнес торгує дешевим китайським лайном, бо так вигідніше. Той же Китай в Америці зовсім іншої якості і ціни. Та й платоспроможність населення має значення
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02.09.2024 18:13 Відповісти
Я не хочу їхати в Німеччину за українськими сандалями чи в Італію за українським костюмом.
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02.09.2024 19:19 Відповісти
то вже не до мене, я знаю за виробничі можливості
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02.09.2024 22:56 Відповісти
"Також їх (кошти) можна буде задонатити на ЗСУ"
Ну то задонатьте одразу 10% з усіх товарів, не морочте людям голови.
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02.09.2024 16:41 Відповісти
Якщо розум є, краще ніяк.

Від ініціатив Шапітолію краще триматися подалі.
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02.09.2024 16:49 Відповісти
Вхід гривня, вихід -10ть
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02.09.2024 16:56 Відповісти
Якщо прочитати договір який пропонуєтьс під цей кешбек, то мрже виявитись, що ви праві
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02.09.2024 17:51 Відповісти
Скажи хер-хард - тобі картуз не жме? від такого розміру мозку?
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02.09.2024 17:06 Відповісти
Для "першої віце-прем'єрки" повідомляю: був сьогодні у відділенні Приват_банку з цим питанням. Там на мене вилупили очі, як на прибульця з іншої планети. Про цей "кеш-бек" ніхто нічого не чув. Це до того, як працює Кабміні його перша віце-прем'єрка. Грьобаний сором, за що ні візьмуться - всюди - жопа!!
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02.09.2024 17:12 Відповісти
Міняв нещодавно картку (інший банк), то мені пропонували цю "послугу".
І як я раніше жив без неї та без "дії"?
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02.09.2024 18:17 Відповісти
Прочитал там за Дию, и сразу забыл про кэшбек.
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02.09.2024 17:19 Відповісти
Хочу хороший вітчизняний ноутбук, автомобіль, кросівки, смартофон, зимову куртку, інтегральний підсилювач. Де то можна все хоча б побачити?
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02.09.2024 17:25 Відповісти
Хотіть вже одразу вітчизняний синхрофазотрон та зоряний крейсер!
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02.09.2024 18:19 Відповісти
Україна - аграрна країна з слабкою економікою. Ми в основному торгуємо сировиною а не виробами і тому додана вартість дуже низька.
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02.09.2024 19:23 Відповісти
Може краще розпочати програму:
- національній FPV дрон
-національний ракетний комплекс
-національний ракетний удар у відповідь по нацистський москві
Це значно корисніши програми ніж ця хрєнотєнь да ще і підвязана під россійську программу "ДІЯ", яку контролює фсб.
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02.09.2024 17:29 Відповісти
Ізнову гребана "дія" Тобто якщо "дії"немає немає і кешбек Ідіоти,а як же Конституція про рівність? ЦЕ насльне заганяння в цей корумпований заклад Немає слів для матюкні і зневаги до цієї влади.
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02.09.2024 17:38 Відповісти
Як взяти участь?

Ніяк.
Нагуя?
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02.09.2024 17:48 Відповісти
Марна справа. Обіцяють павуків почистити, а в же потім....може і запрацює.
Договір на відкриття картки доволі дивний і викликає багато питань.
Босюсь чи нестанемо ми винні банкам завдяки цього кешбека як щемля колхозу?
Жодних пояснень положень договору.
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02.09.2024 17:49 Відповісти
Чергова корупційна схема, що буде призводити до викривлення ринку і головне висосувати гроші із бюджета, для чергових " патужніх" відосів осла.
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02.09.2024 23:19 Відповісти

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