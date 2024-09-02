В Україні цьогоріч можуть запустити 7 біометанових проєктів, – асоціація

В Україні на сьогодні є 7 біометанових проєктів, які плануються до запуску вже цього року.

Про це заявив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха під час свого виступу на онлайн-заході "Біогаз та біометан: Нові можливості для енергетичної незалежності України", передає ExPro.

Зокрема, йдеться про:

проєкт ТОВ "Галс Агро" у Чернігівській області, потужність – 3 млн кубометрів на рік, приєднання – ГРМ;

проєкт групи компаній Vitargo у Хмельницькій області, потужність – 3 млн кубометрів на рік, приєднання – ГРМ;

проєкт ТОВ "Теофіпольська енергетична компанія" у Хмельницькій області, потужність – 56 млн кубометрів на рік, приєднання – ГТС;

проєкт ТОВ "Галс Агро" у Київській області, потужність – 3 млн кубометрів на рік, приєднання – ГРМ;

проєкт ТОВ "ЮМ Ліквід Газ" у Вінницькій області, потужність – 11 млн кубометрів на рік, приєднання – Bio LNG;

проєкт МХП у Вінницькій області, потужність – 24 млн кубометрів на рік, приєднання – Bio LNG;

проєкт МХП у Дніпропетровській області, потужність – 11 млн кубометрів на рік, приєднання – ГРМ.

У травні цього року поавдомлялося, що, за інформацією Біоенергетичної асоціації, в Україні працюють 77 біогазових установок. Вони виробляють до 260 млн кубометрів палива на рік, які можна переробити на майже 150 млн кубометрів біометану. А до 2030 року загальне виробництво біометану в Україні може досягти 1 млрд кубометрів на рік.

При цьому біометан може використовуватись для заміщення природного газу, виробництва теплової енергії й електричної енергії, як паливо для транспорту, сировина для хімічної промисловості, сприятиме диверсифікації джерел енергії, прискорення переходу на чисту енергію, залучення інвестицій.

Однак через неврегульованість митного оформлення біометану його експорт залишався неможливим, вказували автори законопроєкту.

Тоді ж у травні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану".

Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 20 березня.

Закон має врегулювати митний контроль та митне оформлення біометану, що експортується за кордон трубопровідним транспортом (газопроводами).