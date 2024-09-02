Нідерланди виділяють Україні новий пакет допомоги на понад 200 мільйонів євро

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, який перебуває із візитом у Запоріжжі, оголосив про надання нового пакету допомоги Україні на суму в понад 200 млн євро.

Про це Схооф повідомив у соцмережі Х.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти Україні йти далі. На передовій, а також у повсякденному житті людей. Ось чому Нідерланди надають значний новий пакет підтримки вартістю понад 200 млн євро. Пакет зосереджений головним чином на захисті та ремонті енергетичної інфраструктури та включає додаткове фінансування гуманітарної допомоги", – заявив Схооф.

Схооф запевнив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку та залучення з боку Нідерландів.

На початку липня повідомлялося, що Нідерланди додатково виділяють 300 млн євро на боєприпаси до F-16 для України.

У червні Україна та Нідерланди підписали заяву про наміри створити механізм фінансової підтримки українських виробників озброєння.