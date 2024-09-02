Заміна російському: Азербайджан розширив імпорт газу на 10 країн Європи

Державна нафтова компанія Азербайджану Socar з 1 вересня почала постачати газ до Хорватії.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає LIGA.net.

Як повідомляється, Хорватія стала десятою країною, яка отримує азербайджанський газ.

"Поставки азербайджанського газу до Хорватії напередодні зимового сезону стало результатом успішної співпраці урядів Азербайджану та Хорватії. Поставки здійснюються за допомогою компанії PPD і MET Group", – сказано в повідомленні.

Водночас компанія не уточнила обсяги азербайджанського газу, що поставляється до Хорватії.

У Socar наголосили, що розширення енергетичної співпраці між Азербайджаном та Хорватією "сприяє зміцненню енергетичної безпеки континенту", демонструючи "відданість Socar диверсифікації джерел енергії для внутрішніх ринків Європи".

Азербайджанський газ може замінити російський, який транспортується до Європи територією України.

4 березня 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що Україна готова надавати послугу транзиту газу з Росії після завершення контракту, якщо її замовлять країни Євросоюзу. Насамперед йдеться про Австрію і Словаччину, які імпортують газ із Росії через Україну.

У липні Україна та Європейський Союз звернулися до Азербайджану з проханням поставляти природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.

До того президент України Володимир Зеленський підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він уточнив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються.

У червні Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що дипломати ЄС ведуть переговори про збереження транзиту газу через Україну. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи через Україну. Наразі кілька держав Європи продовжують отримувати газ з Росії трубопроводом через Україну.

Своєю чергою німецьке видання Handelsblatt писало, що Єврокомісія також розглядає варіант збереження транзиту російського газу через Україну, але через європейського посередника.

Уряд Німеччини і Єврокомісія вже ведуть відповідні переговори з країнами-членами ЄС, які можуть постраждати внаслідок припинення транзиту російського газу через Україну, повідомили виданню у Міністерстві економіки ФРН. Йдеться передусім, про Австрію, Угорщину, Словаччину та Чехію.

За даними видання, у зв'язку з цим Євросоюз розглядає можливість укладання нового контракту між "Газпромом" та європейською компанією, яка купуватиме газ на російсько-українському кордоні та оплачуватиме його транзит через Україну. Однак для цього потрібна згода української влади.