Нові плани НАТО: Естонія може збільшити витрати на оборону до 5% ВВП

Нові цілі військового потенціалу НАТО, представлені Естонії в липні, означають, що витрати на оборону можуть зрости до 5% ВВП.

Про це заявив заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає ERR.

У липні Естонія та інші країни-члени НАТО мали на меті посилення військової потужності, засновані на нових планах оборони НАТО. За словами Певкура, якщо поєднати їх із планом дій з державної оборони, стає зрозуміло, що Естонії необхідні нові види військових можливостей.

Нові плани розраховані до 2044 року.

"[Потреба в грошах] коливається в тому сенсі, що в якийсь рік грошей потрібно більше, тому що, наприклад, нам потрібно створити якісь можливості до 2039 року, але щоб це зробити, гроші будуть потрібні вже в 2037 році. І тоді відбудеться різкий стрибок видатків. Але в середньому ми могли б витрачати близько 4% ВВП на держоборону, щоб відповідати цим оборонним планам НАТО", – зауважив Певкур.

Якщо ж Естонія виходитиме лише з того, що вписано в нові оборонні плани НАТО, то витрати на оборону можуть зрости до 5% ВВП протягом найближчих років.

"Якщо ми захочемо виходити тільки з того, що записано в планах, то я ризикнув би припустити, [...] що в довгостроковій перспективі витрати на оборона має бути приблизно в діапазоні 4,5-5% ВВП, щоб у нас були всі бажані можливості", – зазначив Певкур.

Це означатиме значне збільшення порівняно із теперішніми 3%. За нинішнього оборонного бюджету в 1,34 млрд євро це означатиме збільшення оборонних витрат на 250-500 млн євро на рік.

Європейські бюджети на оборону

Раніше повідомлялося, що держави-члени Європейського Союзу збільшили свої витрати на оборону від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з трохи більше ніж 200 млрд євро до майже 300 млрд євро цьогоріч.

У червні Сейм Литви проголосував за підвищення податків з метою збільшення витрат на оборону до 3% від ВВП наступного року.

До того генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що станом на зараз рекордна кількість держав-членів Альянсу виконує цільовий показник витрат на оборону в 2% ВВП.

Він також нагадав, що у 2014 році лише три члени Альянсу – США, Греція і Велика Британія – виконали встановлений тоді цільовий показник у 2% ВВП.

У лютому цього року Столтенберг повідомляв, що за 10 років російської війни проти України вшестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП на оборону.

"У 2024 члени НАТО в Європі інвестують (витратять на оборону, – ред.) $380 млрд. Це вперше перевищить 2% їхнього спільного ВВП", – заявляв тоді Столтенберг.

"Я очікую, що цього року 18 союзників витрачатимуть 2% ВВП. І це також рекорд. Це збільшення у шість разів від 2014 року, коли тільки три союзники відповідали цій вимозі", – також додав він.