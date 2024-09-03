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Новини
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Росіянам замість німецького пива продаватимуть в’єтнамське. Зараз 80% хмелю Росія отримує з "недружніх" країн

пиво

Російські компанії-імпортери в серпні отримали нові дозволи на ввезення пива із В'єтнаму. Раніше в'єтнамське пиво вже надходило до Росії, але поставки були незначними.

Про це йдеться в даних реєстру Росакредитації, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, компанія "Тайрос" із Підмосков'я отримала декларації відповідності на пиво Tiger, а приморська фірма "Сейфко" – на бренди Saigon Lager, Saigon Gold, Saigon 333 та Bia Lac Viet. 

У реєстрі Росакредитації містяться дані про ввезення пива Tiger не лише за серпень 2024 року. Зокрема, у травні , вересні та жовтні 2024 року декларації на його імпорт отримували ще три компанії. Декларації є серійними, що дозволяє імпортувати продукцію неодноразово без зазначення точного обсягу.

У серпні стало відомо, що Мінфін РФ запропонував збільшити мита на пиво з "недружніх" країн із поточних 0,1 євро до 1 євро за літр до кінця 2024 року і до 1,5 євро за літр у 2025 році

Однак, не всі учасники ринку підтримали цю ідею. Так, після збільшення розміру мита на пиво з "недружніх" країн середня ціна на нього може піднятися з 80 руб. до 250 руб. за банку. Також знизиться конкуренція та вдвічі зростуть ціни на напої масового сегменту.

У разі введення мита є великий ризик того, що Німеччина та Чехія, які є основними постачальниками пива до Росії, обмежать постачання хмелю російським виробникам. Зараз понад 80% хмелю, що використовується у виробництві російського пива, імпортується з "недружніх" країн.

Раніше повідомлялося, що в Росії суттєво подорожчає алкоголь із так званих "недружніх" країн. Це відбудеться після підвищення російським урядом ввізного мита, яке з 1 серпня зросло для вина до 25% від митної вартості, а для міцного алкоголю – до 20%.

Автор: 

алкоголь (398) пиво (136) росія (14189)


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Топ коментарі
+8
Навіщо ці новини? Нам від цього що, краще? А що будуть продавати у нас через рік? Два?

Росіянам і іранські "Шахеди" продають і що? Як виявилося - вони літають, вони вбивають, вбивають кожну ніч
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03.09.2024 09:14
+2
ссулі їм у пиво а не хміль
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03.09.2024 09:17
+1
Хай вони виздихають від нього ,це варварське бидло підтримує свого кривавого вбивцю путіна ,тому хотілось що б все погане прийшло в цю рашиську імперію зла.
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03.09.2024 09:23
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Навіщо ці новини? Нам від цього що, краще? А що будуть продавати у нас через рік? Два?

Росіянам і іранські "Шахеди" продають і що? Як виявилося - вони літають, вони вбивають, вбивають кожну ніч
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03.09.2024 09:14 Відповісти
Тепер не будемо дружити з В'єтнамом!!!
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03.09.2024 09:29 Відповісти
ссулі їм у пиво а не хміль
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03.09.2024 09:17 Відповісти
Кацапам пофіг що пити. Вони роблять брагу з усьго що здатне бродити. Вони ніколи не протверезіють - генетика...
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03.09.2024 09:18 Відповісти
Бояра - наше всьо !
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03.09.2024 09:19 Відповісти
І шо тепер? Як далі нам жити з цим?
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03.09.2024 09:22 Відповісти
Так "Saigon beer" 🍺 🍺 🍺 непогане пиво, у самому В'єтнамі так точно
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03.09.2024 09:23 Відповісти
Хай вони виздихають від нього ,це варварське бидло підтримує свого кривавого вбивцю путіна ,тому хотілось що б все погане прийшло в цю рашиську імперію зла.
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03.09.2024 09:23 Відповісти
Згадується знаменита цитата генерала Генадія Москаля...
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03.09.2024 09:46 Відповісти
хай мочу п'ють. але з добавками борна і хлорки щоб не розпліднювались
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03.09.2024 10:08 Відповісти
Дурний кацап, алкоголік Медведєв, вихвалявся, що монголи відіслали МКС по кацапськи.От падлюка!
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03.09.2024 10:48 Відповісти

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