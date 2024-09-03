Росіянам замість німецького пива продаватимуть в’єтнамське. Зараз 80% хмелю Росія отримує з "недружніх" країн

Російські компанії-імпортери в серпні отримали нові дозволи на ввезення пива із В'єтнаму. Раніше в'єтнамське пиво вже надходило до Росії, але поставки були незначними.

Про це йдеться в даних реєстру Росакредитації, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, компанія "Тайрос" із Підмосков'я отримала декларації відповідності на пиво Tiger, а приморська фірма "Сейфко" – на бренди Saigon Lager, Saigon Gold, Saigon 333 та Bia Lac Viet.

У реєстрі Росакредитації містяться дані про ввезення пива Tiger не лише за серпень 2024 року. Зокрема, у травні , вересні та жовтні 2024 року декларації на його імпорт отримували ще три компанії. Декларації є серійними, що дозволяє імпортувати продукцію неодноразово без зазначення точного обсягу.

У серпні стало відомо, що Мінфін РФ запропонував збільшити мита на пиво з "недружніх" країн із поточних 0,1 євро до 1 євро за літр до кінця 2024 року і до 1,5 євро за літр у 2025 році.

Однак, не всі учасники ринку підтримали цю ідею. Так, після збільшення розміру мита на пиво з "недружніх" країн середня ціна на нього може піднятися з 80 руб. до 250 руб. за банку. Також знизиться конкуренція та вдвічі зростуть ціни на напої масового сегменту.

У разі введення мита є великий ризик того, що Німеччина та Чехія, які є основними постачальниками пива до Росії, обмежать постачання хмелю російським виробникам. Зараз понад 80% хмелю, що використовується у виробництві російського пива, імпортується з "недружніх" країн.

Раніше повідомлялося, що в Росії суттєво подорожчає алкоголь із так званих "недружніх" країн. Це відбудеться після підвищення російським урядом ввізного мита, яке з 1 серпня зросло для вина до 25% від митної вартості, а для міцного алкоголю – до 20%.