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Новини
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В Україні запускають Єдину платформу комунальних послуг

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Кабінет Міністрів дав старт експериментальному проєкту Єдиної платформи житлово-комунальних послуг.

Про це повідомив прем’єр-міністтр Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 вересня.

Запуск платформи в Кабміні називають важливим кроком до впорядкування ЖКП.

За словами прем’єра, ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг.

"Користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн", – пояснив Шмигаль.

Платформа також буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 31 травня ухвалив рішення по підвищення тарифу на електроенергію для населення на 60% – до 4,32 грн за кВт/год, незалежно від обсягу споживання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що нові тарифи на електроенергію для населення, попри їх підвищення, все одно майже вдвічі нижчі, ніж її ринкова вартість.

Автор: 

Кабмін (7746) комунальні послуги (337) Шмигаль Денис (1485)


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Топ коментарі
+11
Ви охрініли, тварюки??? Така є - ЦКС...
Є в додатках Банків, те ж саме Портмоне..

П@дари..ви в черговий глюк скільки бабла зарили???
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03.09.2024 13:00
+8
Бляха...
Коли у вас тільки на світлі:
- одна компанія збирає гроші,
- інша експлуатує мережу у будинку,
- третя відповідає за доставку,
- четверта генерує,
- п'ята відповідає на всі питання

І всі валять відповідальність один на одного, то тут не платформа потрібна, а децимація працівників державного управління.
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03.09.2024 13:22
+7
дай *** ринкову пенсію. зарплату
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03.09.2024 13:00
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Ви охрініли, тварюки??? Така є - ЦКС...
Є в додатках Банків, те ж саме Портмоне..

П@дари..ви в черговий глюк скільки бабла зарили???
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03.09.2024 13:00 Відповісти
Доречі, ще один додаток завантажувати..
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03.09.2024 13:01 Відповісти
дай *** ринкову пенсію. зарплату
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03.09.2024 13:00 Відповісти
папіреднік рева казав що українські пенсіонери забагато їдять.......
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03.09.2024 13:13 Відповісти
а собак не пропонував продавати? щоб комуналку оплтити?
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03.09.2024 13:46 Відповісти
Казав...
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03.09.2024 14:00 Відповісти
Бляха...
Коли у вас тільки на світлі:
- одна компанія збирає гроші,
- інша експлуатує мережу у будинку,
- третя відповідає за доставку,
- четверта генерує,
- п'ята відповідає на всі питання

І всі валять відповідальність один на одного, то тут не платформа потрібна, а децимація працівників державного управління.
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03.09.2024 13:22 Відповісти
Децимації буде замало.
- Ти, ти і ти!
- А можна я теж?
- Добре, і ти теж - розстріляти нафіг!
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03.09.2024 13:30 Відповісти
Так це і є децимація. 😁 Тільки з елементом особистої ініціативи
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03.09.2024 19:02 Відповісти
Если разрушение энергосистемы продолжится Ордой в тех же темпах , что и сейчас, то о каких коммунальных услугах идёт речь ?
Какие они все чудные в этом Кабмине!
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03.09.2024 13:41 Відповісти
Та ніхто в тім кабміні не думає щось зробити для народу,їм аби більше бабла розпиляти.
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03.09.2024 14:15 Відповісти
меня и так всё устраивало
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03.09.2024 14:32 Відповісти
а зарплата в скільки разів менше ЄС?пенсії взагалі сльози
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03.09.2024 18:47 Відповісти

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