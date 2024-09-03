В Україні запускають Єдину платформу комунальних послуг

Кабінет Міністрів дав старт експериментальному проєкту Єдиної платформи житлово-комунальних послуг.

Про це повідомив прем’єр-міністтр Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 вересня.

Запуск платформи в Кабміні називають важливим кроком до впорядкування ЖКП.

За словами прем’єра, ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг.

"Користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн", – пояснив Шмигаль.

Платформа також буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.

Читайте також: Нацбанк прогнозує підвищення тарифів на комунальні послуги з 2025 року

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 31 травня ухвалив рішення по підвищення тарифу на електроенергію для населення на 60% – до 4,32 грн за кВт/год, незалежно від обсягу споживання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що нові тарифи на електроенергію для населення, попри їх підвищення, все одно майже вдвічі нижчі, ніж її ринкова вартість.