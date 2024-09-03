БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
6 317 22

Рада не змогла проголосувати за збільшення податків. Не вистачило двох голосів

вр,рада,голосування

Верховна Рада не змогла проголосувати за оновлений законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Рада провалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків на 30 млрд у першому читанні. Відправили на повторне перше читання", – зазначив він.

За словами нардепа, законопроєкт набрав 224 голоси з 226 необхідних.

Раніше голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що за результатами внесених змін до урядового законопроєкту №11416-д про підвищення податків на рівні робочої групи, додаткові надходження до державного бюджету після його прийняття становитимуть лише 30,1 млрд грн, хоча початково передбачалися у сумі 125 млрд грн.

Серед іншого онновленим законопроєктом передбачається:

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
  • встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для ФОП - платників єдиного податку третьої групи;
  • встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% мінімальної ЗП.
  • визначено, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;
  • встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
  • вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;
  • щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

Детальніше читайте у нашому матеріалі: У пошуках компромісу. Як змінилася концепція підвищення податків

Що відомо про підвищення податків в Україні?

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонувалося підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачав, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, планувалося підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн.

Водночас пропонуалося внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.

Автор: 

ВР (2865) податки (2420)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Гетьманцев, нервово гризе нігті…
Усьо ж було, падамашнему розписано, кому і скільки..
показати весь коментар
03.09.2024 14:09
+13
Зелені довбограї будуть пропіхувати це лайно вдруге. Два голоси ніпрощо. Куплять за тиждень.
показати весь коментар
03.09.2024 15:17
+10
Голосу дмитрука і шуфрича не вистачило?
показати весь коментар
03.09.2024 14:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гетьманцев, нервово гризе нігті…
Усьо ж було, падамашнему розписано, кому і скільки..
показати весь коментар
03.09.2024 14:09 Відповісти
Може двоє не вийшли на роботу?
показати весь коментар
03.09.2024 14:11 Відповісти
Мабуть двоє вийшли. От вони й не встигли "проголосувати" за всіх за відведений час
показати весь коментар
03.09.2024 14:20 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2024 14:54 Відповісти
Зелені довбограї будуть пропіхувати це лайно вдруге. Два голоси ніпрощо. Куплять за тиждень.
показати весь коментар
03.09.2024 15:17 Відповісти
скоро-скоро стовп для гетЬ манцЄва
показати весь коментар
03.09.2024 14:14 Відповісти
"Дурень думкою багатіє"
показати весь коментар
03.09.2024 15:47 Відповісти
Ну, хоч якась користь від зйо... втечі Дмитрука...
показати весь коментар
03.09.2024 14:14 Відповісти
Голосу дмитрука і шуфрича не вистачило?
показати весь коментар
03.09.2024 14:20 Відповісти
я не знаю регламенту ВР, але щось мені здається, що протиснуть цей закон, або редакцію.

це ж не збільшення зарплат військовим, тут податки, а вони чекати не можуть.

Іншої можливості прибарахлитись у цього шапіто більше не буде.
показати весь коментар
03.09.2024 14:21 Відповісти
На наступне засідання зермаки припруть в повному складі,щоб все "парешать"
показати весь коментар
03.09.2024 14:26 Відповісти
невже доведеться телемарафон закрити? 😱
показати весь коментар
03.09.2024 14:29 Відповісти
а можна поіменно ці 224 тварини
показати весь коментар
03.09.2024 14:37 Відповісти
В Полтаву на построение прилетело, а в Раду при обсуждении и голосовании (тоже самое построение, только сидя) не прилетает.
показати весь коментар
03.09.2024 15:54 Відповісти
Я, как киевлянин, могу тебе сказать, что в Киев каждый день что-то пытается прилететь. Или дроны или ракеты. Только сбивают. А поскольку Патриотов у нас только 3 батареи, было бы логично одну из них поставить в Киеве. Не знаю, где стоят остальные, но логично было бы прикрыть Львов. Остается одна. Полтава не выиграла суперприз.
показати весь коментар
03.09.2024 16:00 Відповісти
Ты что, считаешь, что я живу в каком-нибудь селе в глубинке и ничего не знаю о Киеве и о Пэтриотах ?
Откуда ты это узнал, Нострадамус?
показати весь коментар
03.09.2024 16:14 Відповісти
Мне абсолютно все равно где ты живешь. Я тебя прокомментил потому, что ты несешь какую-то детскую херню.
показати весь коментар
03.09.2024 16:24 Відповісти
Неуч, я тоже киевлянин и знаю когда и сколько прилетает.
И детскую херню несешь ты, ибо не знаешь всего расклада, а только то, что тебе бабушка пошепчет.
Не надувай щеки, умней не станешь.
показати весь коментар
04.09.2024 07:34 Відповісти
А вони не хотіли б проголосувати щоб менше *****ти? Щоб корупція під час війни була рівною держзраді? Може, тоді б і знизили податки, навпаки?
показати весь коментар
03.09.2024 15:55 Відповісти
Так а як тоді красти ? Ні таке їм не потрібно. А от підвищувати податки щоб взагалі весь бізнес перейшов у тінь це легко. Замість того щоб навпаки робити кроки на покращення умов для нового і старого бізнесу і збільшення обороту грошей (наприклад перехід на потижневу оплату труда) вони хочуть як можна більше вкрасти зараз і звалити до своїх діток за кордон.
показати весь коментар
03.09.2024 16:03 Відповісти
А не пройшло,бо депутати хочуть протягнути закон о вiльному виїздi без зазначення причин. Тому iде торг
показати весь коментар
03.09.2024 17:37 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 