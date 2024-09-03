Кабмін дозволив зараховувати стаж для українських педагогів, які працюють за кордоном

Кабінет міністрів ухвалив рішення про зарахування стажу педагогам, які працюють за кордоном, для отримання надбавки за вислугу років в Україні.

Відповідне рішення уряд ухвалив 3 вересня, передає Міністерство освіти та науки.

"Відтепер педагогічні й науково-педагогічні працівники, які працюють за кордоном, матимуть право на зарахування періоду їхньої роботи на педагогічних посадах до стажу, який дає право на отримання надбавки за вислугу років в Україні", – йдеться у повідомленні.

У Міносвіти пояснили, що до сьогодні час роботи на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників за межами України зараховували до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років, якщо це передбачали міжнародні угоди.

Проте є країни, з якими Україна не має таких договорів, а після початку повномасштабної війни коло країн, у яких працевлаштовані українські педагоги значно розширилося.

"Дотепер працівникам, які повернулися в Україну і працевлаштувалися в заклади освіти на посади педагогічних чи науково-педагогічних працівників, не мали права зарахувати час роботи за кордоном до стажу для виплати надбавки за вислугу років. Рішення уряду врегулювало це питання", – додали в міністерстві.

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Наприклад, до початку повномасштабного вторгнення РФ учитель працював у школі в Бердянську, мав педагогічний стаж 17 років і отримував надбавку 20%. Потім він звільнився та вимушений був переїхати до Люксембургу, де влаштувався вихователем у муніципальній школі. Пропрацював 3 роки, а потім після завершення війни повернувся в Україну.

Так, ці 3 роки, які він працював вихователем, після повернення в Україну та працевлаштування на педагогічну посаду зарахують у стаж для виплати надбавки. І тепер ця людина буде отримувати не 20% посадового окладу вчителя, а 30%.

Важливо, що час роботи за кордоном зарахують до стажу педагогічної роботи в разі надання підтверджувальних документів (трудового договору, угоди тощо). Це правило діятиме під час воєнного стану та впродовж одного року після його припинення.

Також до стажу педагогічної роботи зарахують і час, коли педагогічні та науково-педагогічні працівники фактично не працювали, але за ними зберігалося місце роботи та/або заробітна плата.

Нагадаємо, для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ освіти передбачено щомісячну надбавку за вислугу років залежно від стажу педагогічної роботи:

понад 3 роки – 10% посадового окладу (ставки заробітної плати);

понад 10 років – 20%;

понад 20 років – 30%.

Як повідомлялося, у липні міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що наразі підвищувати зарплати вчителям не планують через брак коштів у держбюджеті.