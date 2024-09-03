Багато скарг: Нацкомісія вимагає від обленерго належно інформувати про відключення світла

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заявила, що отримує велику кількість скарг від споживачів щодо неналежної комунікації операторів систем розподілу, зокрема, недонесення інформації про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків.

Про це йдеться в повідомленні Нацкомісії.

"Із метою дотримання принципу соціальної справедливості, зменшення соціальної напруженості та впровадження коректних графіків відключень регулятор вимагає від ОСР забезпечити належне, достовірне та своєчасне інформування споживачів про перерви в електропостачанні", – сказано в повідомленні.

Регулятор також попередив керівників обленерго про персональну відповідальність, яка передбачена положеннями статті 22 закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та статті 18836 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за недотримання принципу недискримінаційності при застосуванні розвантажувальних відключень споживачів електричної енергії.

Водночас, Нацкомісія просить споживачів із розумінням поставитись до тимчасових кроків з обмеження електропостачання та, в разі виявлення недостовірної інформації щодо перерв в електроживленні, наданої/оприлюдненої оператором системи розподілу, повідомляти про такі факти відповідному обленерго.

Нагадаємо, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.