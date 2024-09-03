Volkswagen вперше за свою 87-річну історію може закрити заводи в Німеччині

Німецький автоконцерн Volkswagen уперше за свою 87-річну історію може закрити заводи в Німеччині.

Про це пише Reuters, передає LIGA.net.

Керівництво компанії заявило, що вважає один великий завод із виробництва автомобілів та один завод із виробництва комплектовання у Німеччині застарілими.

Які саме заводи будуть закриті, не анонсується, проте в агентстві вказують, що може йтися про виробничі майданчики в Оснабрюку, Нижня Саксонія, та Дрездені, Саксонія.

Окрім того, у Volkswagen, де працюють близько 680 тис. осіб, заявили, що змушені припинити програму гарантій зайнятості, яка діє з 1994 року та забороняє скорочення робочих місць до 2029 року.

Як зазначається, закриття заводів пов'язане з програмою скорочення витрат. Перед брендом VW, на частку якого припадає більшість продажу Volkswagen, поставлене завдання заощадити 10 млрд євро до 2026 року.

Компанія змушена вдатися до скорочення витрат через несприятливу ситуацію в економіці Німеччини, зростання конкуренції з боку китайських компаній і дорогий перехід на виробництво електромобілів.

На початку липня повідомлялося, що німецький уряд заблокував запланований продаж підрозділу Volkswagen, що займається виробництвом газових турбін, – MAN Energy Solutions – китайській компанії через міркування безпеки.