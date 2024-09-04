"Укрзалізниця" попередила про знеструмлення на Львівщині, є затримки поїздів

"Укрзаліниця" повідомила про знеструмлення на Львівщині, виведено резервні тепловози

АТ "Укрзалізниця" заявило про тимчасові знеструмлення у Львівській області. Через це із резерву виведено резервні тепловози.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що з мінімальними затримками відправляються поїзди:

№ 59 Київ-Чоп,

№ 91 Київ-Львів,

№ 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці,

№ 11 Одеса-Львів,

№ 149 Полтава-Чернівці,

№ 746 Львів-Київ,

№ 368 Ужгород-Ковель.

В "Укрзалізниці" заявили, що рух продовжується у всіх регіонах країни.

Як повідомлялося, уранці 4 вересня ворог атакував Львів. Станом на 8:59 відомо про 7 загиблих людей, серед них – троє дітей. Раніше стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу.