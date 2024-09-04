БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
284 2

МВФ розпочав консультації з урядом для перегляду програми EFF. Україна може отримати $1,1 мільярда

мвф

Місія Міжнародного валютного фонду розпочинає консультації з українським урядом щодо перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). За їх результатами, Україна може залучити ще $1,1 млрд.

Про це йдеться у заяві постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано, передає Forbes.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з владою України у контексті п’ятого перегляду Програми розширеного фінансування", – повідомила Тофано.

Як повідомлялося, 2 вересня МВФ розпочав місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Очікується, що вже цієї осені Україна зможе залучити ще $1,1 млрд.

Читайте також: Підвищення податків підвищить готовність міжнародних партнерів продовжити підтримку України, – голова місії МВФ

Нагадаємо, наприкінці червня 2024 року Виконавча рада МВФ завершила четвертий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility – EFF).

За його результатами Україна на початку липня отримала транш фінансування обсягом близько $2,2 млрд. Таким чином, загальний обсяг залучених коштів у межах програми EFF сягнув близько $7,6 млрд.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд. Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.

Автор: 

консультації (21) МВФ (1746) транш (272)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У 2022 році дивно «пішли» з України більше 36 млрд грн і не повернулися, а у 2023 році, ще вивйшли > 40 млрд грн …
Резніков з головою НАЦБАНКУ, можуть про це «пояснювати», аж до самої смерті !! Але гроші Українців, виводять усілякі пройдисвіти привладні, під час московської війни регулярно! Тому, Зеленський з єрмаком, усіляко і СПОНУКАЮТЬ Українців до проведення ЛЮСТРАЦІЙ, але не довше 3 метрів!! Ю
Добре, що Західні Партнери знають ХТО, КУДИ і СКІЛЬКИ!!
Слава Україні!!
показати весь коментар
04.09.2024 11:09 Відповісти
П'ятий перегляд! П'ятий раз пробують заставити Зельоних хоч щось зробити! Але хрен там! Зельониє шантажують, що якщо не дасте грошей, то керування країною може посипатись, і Україна впаде. Тоді будете мати справу з Пуйлом, а не Зейлом.
показати весь коментар
04.09.2024 12:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 