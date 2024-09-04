МВФ розпочав консультації з урядом для перегляду програми EFF. Україна може отримати $1,1 мільярда

Місія Міжнародного валютного фонду розпочинає консультації з українським урядом щодо перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). За їх результатами, Україна може залучити ще $1,1 млрд.

Про це йдеться у заяві постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано, передає Forbes.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з владою України у контексті п’ятого перегляду Програми розширеного фінансування", – повідомила Тофано.

Як повідомлялося, 2 вересня МВФ розпочав місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Очікується, що вже цієї осені Україна зможе залучити ще $1,1 млрд.

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Нагадаємо, наприкінці червня 2024 року Виконавча рада МВФ завершила четвертий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility – EFF).

За його результатами Україна на початку липня отримала транш фінансування обсягом близько $2,2 млрд. Таким чином, загальний обсяг залучених коштів у межах програми EFF сягнув близько $7,6 млрд.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд. Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.