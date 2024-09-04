Дубінського та його помічника знову викрили на підробці документів для виїзду за кордон

Народного депутата та його помічника викрили на повторному сприянні у незаконному перетині кордону.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного нардепа, але судячи з фото до допису, йдеться про народного депутата Олександра Дубінського.

"Генеральний прокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно(ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації", – зазначили в ОГП.

За даними слідства, нардеп разом з іншими особами у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Чоловік виїхав з України до Молдови на автомобілі через один з пунктів пропуску.

Як підставу для перетину кордону він надав документи, внесені в систему "Шлях" – витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ.

Дозвіл отримано на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації.

"Родич" після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ, не здійснював та повернувся в Україну наприкінці 2022 року після завершення контракту", – з’ясували правоохоронці.

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Раніше Дубінському вже повідомляли про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Зокрема, у 2023 році він разом з іншими особами за тих самих умов організував незаконний виїзд цього ж "родича" за кордон як водія волонтера.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що підозрювані вже організовували незаконний перетин кордону цього ж чоловіка у 2022 році. Хоча на той час вже достеменно знали, що під час виїзду він не здійснював жодних перевезень гуманітарної допомоги.

"Родич" вдруге скористався розробленою нардепом та його спільником схемою, після чого вже не повертався в Україну.

Нагадаємо, що у листопаді СБУ також повідомило Дубінському про підозру у державній зраді. За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.

Зокрема, Дубінський мав позивний "Буратіно", він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.

Наступного ж дня Печерський районнийсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.