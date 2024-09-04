"Укренерго" змінило обсяги відключень світла на 4 вересня

НЕК "Укренерго" змінила час та обсяг застосування заходів обмеження електроенергії через зниження потужності на деяких енергооб’єктах внаслідок масованого обстрілу 26 серпня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, до кінця доби обленерго в усіх регіонах будуть застосовувати відключення за таким графіком:

10:05 – 13:00 – дві черги відключень;

– дві черги відключень; 13:00 – 15:00 – одна черга відключень;

– одна черга відключень; 15:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Водночас для подолання дефіциту в енергосистемі – сьогодні, на запит "Укренерго", здійснюється аварійне постачання електроенергії з енергосистеми Польщі.

Крім того, упродовж доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови очікується імпорт електроенергії загальним обсягом 12 071 МВт-год.

Нагадаємо, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.