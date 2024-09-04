ЗМІ повідомили про поломки на українських АЕС. В "Енергоатомі" заперечують (оновлено)

Унаслідок поломок на українських АЕС наразі не працюють на повну потужність два атомні блоки. Через це дефіцит генерації в енергосистемі збільшився на 625 МВт.

Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на джерело на енергоринку.

Так, один блок не працює на Хмельницькій АЕС. Його поломка сталась ще навесні 2023 року, через що було втрачено 200 МВт потужностей.

Водночас 3 вересня з ладу вийшов один із трьох блоків на Південноукраїнській атомній електростанції, що створило додатковий дефіцит об’ємом 425 МВт

Також на Південноукраїнській АЕС вийшов з ладу головний циркуляційний насос. За словами співрозмовників, для усунення цієї проблеми може піти чимало часу.

Про поломку на ПУАЕС також повідомляв директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, вчорашні посилення графіків відключень світла були пов'язані саме з цим.

Водночас у НАЕК "Енергоатом" заявили, що на Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій.

"У роботі одного із енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений. Зауваження буде усунене після того, як фахівці "Укренерго" відновлять пошкодженні лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії", – наголосили в компанії.

Зазначається, що ця подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії.

"Ця ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури "Укренерго", і супроводжувались значними коливаннями параметрів мереж, до якої були підʼєднані енергоблоки, з відключенням енергоблоків від мережі", – підсумували атомники.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" посилила заходи обмеження електроенергії 4 вересня через зниження потужності на деяких енергооб’єктах. У компанії наголошують, що це сталося внаслідок масованого ворожого обстрілу 26 серпня.