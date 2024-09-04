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Новини
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ЗМІ повідомили про поломки на українських АЕС. В "Енергоатомі" заперечують (оновлено)

аес,південноукраїнська

Унаслідок поломок на українських АЕС наразі не працюють на повну потужність два атомні блоки. Через це дефіцит генерації в енергосистемі збільшився на 625 МВт.

Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на джерело на енергоринку.

Так, один блок не працює на Хмельницькій АЕС. Його поломка сталась ще навесні 2023 року, через що було втрачено 200 МВт потужностей.

Водночас 3 вересня з ладу вийшов один із трьох блоків на Південноукраїнській атомній електростанції, що створило додатковий дефіцит об’ємом 425 МВт

Також на Південноукраїнській АЕС вийшов з ладу головний циркуляційний насос. За словами співрозмовників, для усунення цієї проблеми може піти чимало часу.

Про поломку на ПУАЕС також повідомляв директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, вчорашні посилення графіків відключень світла були пов'язані саме з цим. 

Водночас у НАЕК "Енергоатом" заявили, що на Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій.

"У роботі одного із енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений. Зауваження буде усунене після того, як фахівці "Укренерго" відновлять пошкодженні лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії", – наголосили в компанії.

Зазначається, що ця подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії.

"Ця ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури "Укренерго", і супроводжувались значними коливаннями параметрів мереж, до якої були підʼєднані енергоблоки, з відключенням енергоблоків від мережі", – підсумували атомники.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" посилила заходи обмеження електроенергії 4 вересня через зниження потужності на деяких енергооб’єктах. У компанії наголошують, що це сталося внаслідок масованого ворожого обстрілу 26 серпня. 

Автор: 

АЕС (810) електроенергія (4238)


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Топ коментарі
+12
Як ви задовбали тупорилі, як не те то інше, бардак на бардаку і брехня.
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04.09.2024 12:28
+9
І шо галущенко? У відставку не подає? І шо енергоатом? Звітував же, що усе відремонтували. Нє, допоки внутрішніх щурів не переможемо...
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04.09.2024 12:37
+8
А ведь еще вчера тупые дятлы говорили про улучшения ситуации с электроэнергией! Пора уже запомнить, если обещают что-то - то случается все ровным счетом наооборот!
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04.09.2024 12:16
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А ведь еще вчера тупые дятлы говорили про улучшения ситуации с электроэнергией! Пора уже запомнить, если обещают что-то - то случается все ровным счетом наооборот!
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04.09.2024 12:16 Відповісти
Добре що у 2022 році кацапоїідів відігнали від ЮжноУкраїнська.
І добре що у 2024 році підійшли до Курської АЄС на артилерійський вистріл
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04.09.2024 15:42 Відповісти
Як ви задовбали тупорилі, як не те то інше, бардак на бардаку і брехня.
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04.09.2024 12:28 Відповісти
Меньше торгувати треба. Тоді і дефіциту не буде. В даному випадку нам локшину на вуха вішають. Замість прильотів придумали поломки.
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04.09.2024 12:34 Відповісти
Тебе зводити на електростанцію, щоб сам побачив, що таке прильоти? Чи просто замовкнеш?
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04.09.2024 13:34 Відповісти
І шо галущенко? У відставку не подає? І шо енергоатом? Звітував же, що усе відремонтували. Нє, допоки внутрішніх щурів не переможемо...
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04.09.2024 12:37 Відповісти
Одног пі@ара з "жарою та руйнуваннями" зняли, другого з "поломками та холодами" поставили. Шило на мило,як кажуть.
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04.09.2024 12:43 Відповісти
На ремонтних роботах,в 23 році, на ХАЕС зелені ФСБшники Котін і Галущенко сп#здили 1,5 млрд. грн.,тепер вилазять наслідки Єрмакізації атомної енергетики.
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04.09.2024 12:50 Відповісти
От власне друга ща рейтингом проблема україеської енергетики після кацапських обстрілів. І яащо з обстрілами ради дати не можна, то з Галущенком і Ко просто не хочуть давати ради.
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04.09.2024 13:46 Відповісти
Вєрним путьом ідьотє, зе-таваріщі! Путьом Совка, і Кацапії!
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04.09.2024 13:27 Відповісти
Заперечуй - не заперечуй... а аварійні та стабілізаційні відключення нічим не приховати!
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04.09.2024 13:28 Відповісти
Джерело?
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04.09.2024 13:29 Відповісти
Для того , чтобы добить экономику и энергетику Украины , похоже, что уже Путин с его Ордой особо и не нужны ... ЗЕшмурдяк сам справится - способные разрушители .

А каких то 5,5 лет назад Папередник ЭТОМУ и ЭТИМ передавал на стадионе почти нормальную и почти мирную страну .

Это ж надо было "мудрому народу-суициднику73%" так радостно привести к власти "ликвидаторов Украины" , как назвал "зеленых" в своем последнем выступлении на ВР покойный Степан Хмара.
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04.09.2024 13:31 Відповісти
Тож писали що ремонти провели! Чи це лише на папері, а грошики на офшори! А тепер ота махінація вилізла. То може пора за такі речі розстрілювати!
Геть зелених мародерів!!!
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04.09.2024 13:31 Відповісти
Дерачівський Галущенко в дії.
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04.09.2024 13:46 Відповісти
Деркачівсьий...
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04.09.2024 13:47 Відповісти
Ворога Кудрицького з'їли, іноземці пішли з наглядової ради і через день почались негаразди. Ну це випадковість.
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04.09.2024 13:53 Відповісти
але про відставку підора галущенка ані чирк?! ну, все влаштовує ж? достатньо бабла заносить дєрьмачілі, еге ж?
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04.09.2024 13:59 Відповісти
"Також на Південноукраїнській АЕС вийшов з ладу головний циркуляційний насос" - тільки одна ця фраза викликає великі сумніви у достовірності повідомлення. На будь якій електростанції встановлено не один, а 4 ГЦН (головні циркуляційні насоси) і в будь який момент часу працює не більше двох. А чому? А тому, що якщо один з них виходить з ладу - автоматично запускається резервний. Окрім того, є ще планові ремонти ГЦН і це не повинно призводити до зупинки енергоблоку. Далі, повідомлялося про зниження видачі потужності одного енергоблоку ЮАЕС. Але це ж не теплова генерація, атомний енергоблок не можна експлуатувати на потужності, нижчій за номінальну, якщо технічні обставини диктують необхідність знизити потужність - енергоблок треба негайно зупиняти. Нагадаю, саме нештатна тривала робота 4 енергоблоку ЧАЕС на зниженій потужності перед випробуванням турбогенератора стала головною (хоча і не єдиною) передумовою Чорнобильської катастрофи
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04.09.2024 14:05 Відповісти
Ти, дебіл, якщо не в темі, то ни вилазь на люди і свою тупість не показуй. Коментувати твою маячню щодо "...у будь який момент часу працює не більше двох ГЦН" немає сенсу. Іди повчись трохи, потім будеш коментувати про АЕС
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04.09.2024 14:47 Відповісти
енергоатом: мінус 0.645 гвт? Гігаватом більше, гігаватом менше. Та йдіть нах*й з претензіями, дайте прибарахлитись.

і додали: українці, ви неймовірні, надсилаємо вам ковток свіжого повітря та найщиріші побажання незламності.
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04.09.2024 14:09 Відповісти
А не пішли б вони нахрін зі своєю "незламністю " яка от-от зламається .
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04.09.2024 14:19 Відповісти
Шановна авторка цього допису, ви хоч поцікавтесь які енергоблоки встановлені на ХАЕС та ПУАЕС. Це енергоблоки ВВЕР-1000. Отже встановлена потужність кожного 1000 МВт. Якщо "вийшов з ладу" або "не працює" такий енергоблок, то втрата потужності складає 1000 МВт. Звичайно, з технічних причин енергоблоки можуть працювати зі зниженою потужністю, але тоді не можна писати, що енергоблок вийшов з ладу чи не працює.
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04.09.2024 14:40 Відповісти
Ще один "спеціаліст". В початку статті було написано "не працюють на повну потужність два атомні блоки". Йди, вчи матчасть і читай уважніше
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04.09.2024 14:51 Відповісти
Не поломок, не поломок, а "зауваження", після чого він був розвантажений.
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04.09.2024 14:47 Відповісти

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