Нова Зеландія збільшить податок для туристів майже втричі

Із 1 жовтня Нова Зеландія підвищить податок на в'їзд для іноземних туристів. Вартість збору на охорону природи та туризм зросте майже втричі з – 35 новозеландських доларів до 100 ($61)

Як пише ВВС, на думку уряду, це має сприяти економічному зростанню та "гарантувати, що відвідувачі роблять внесок у державні послуги та отримують високоякісний досвід під час відвідування Нової Зеландії", передає Укрінформ.

Але незалежний туристичний орган країни – Туристична асоціація Аотеароа – заявила, що вищий податок буде бар'єром і зробить відвідування країни "неймовірно дорогим".

Розташування Нової Зеландії в південній частині Тихого океану і пов'язані з цим високі ціни на авіаперельоти на далекі відстані часто ставали перепоною для туристів.

Нова Зеландія вперше запровадила цей податок у 2019 році, намагаючись подолати вплив великої кількості відвідувачів на інфраструктуру, навколишнє середовище та місцеві громади. Під час пандемії коронавірусу країна закрила свої кордони на два з половиною роки і не дозволяла іноземцям відвідувати країну до серпня 2022 року.

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Нова Зеландія намагається повернутися до рівня відвідуваності, який був до пандемії: у 2023 році країну відвідало трохи менше трьох мільйонів іноземних туристів, що становить приблизно три чверті від допандемічного рівня.

Водночас туристам з Австралії та Тихоокеанського регіону не потрібно платити податок.

Нова Зеландія – не єдина країна, де існують туристичні збори. Індонезія, Іспанія, Франція, Австрія, Хорватія, Коста-Ріка, Ісландія та Італія теж беруть плату з туристів, але у більшості країн податок включений у вартість проживання, візи або авіаквитка.

Як повідомлялося, у Європейському Союзі до весни 2025 року планують ввести в дію систему EES і ETIAS, що зобов'яже подорожувальників із безвізових країн платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок.