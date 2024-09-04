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Рада звільнила Камишіна з посади голови Мінстратегпрому

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Верховна Рада проголосувала за звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 243 нардепи.

"Попри інформацію у ЗМІ, він не йде на посаду заступника голови ОП. А буде у статусі стратегічного радника", – зазначив він. 

Нагадаємо, Камишін очолював Мінстратегпром з березня 2023 року. Із березня 2022 року до лютого 2023 року був головою правління "Укрзалізниці". Раніше був радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

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Як повідомлялося, 3 вересня заяви про відставку подали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, голова Фонду держмайна Віталій Коваль. Також заяви про звільнення написали віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

4 вересня заяву про звільнення подав міністр закордонних справ Дмиро Кулеба.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував перезавантаження половини уряду. За його словами, 4 вересня буде "днем звільнень", а 5 вересня – "днем призначень".

Автор: 

ВР (2865) Мінстратегпром (70) Камишін Олександр (67)


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Какой безвольный никчемный народец работает в Кабмине ... сказали в ОПе - "пиши заяву" и они покорно пишут и даже не отчитываются перед ВР за проделаную работу и молча уходят как какие то крепостные ... и это происходит в парламентско-президентской республике!

На их фоне Кудрицкому - ЛАЙК ! Не знаю его коррупционные заслуги , но то , что у него оказалось какое то чувство собственного достоинства и он отказался писать заяву после недовольного варняканья Военного Вождя - это ФАКТ!

А все эти Кулебы, Малюськи , Стефанишины , Верещук ... вызывают отвращение своим безволием и рабской покорностью.

Но все , что происходит очередной раз подтверждает , что в истекающей кровью стране произошла полная узурпация власти гражданином Зеленским ( бывшим Президентом - до 21 мая 2024 года ) и его окружением ... кто не согласен - читайте внимательно раздел 5 Конституции Украины и статью 5 Конституции.
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04.09.2024 13:43 Відповісти

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