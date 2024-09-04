Рада звільнила Камишіна з посади голови Мінстратегпрому
Верховна Рада проголосувала за звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
За відповідне рішення проголосували 243 нардепи.
"Попри інформацію у ЗМІ, він не йде на посаду заступника голови ОП. А буде у статусі стратегічного радника", – зазначив він.
Нагадаємо, Камишін очолював Мінстратегпром з березня 2023 року. Із березня 2022 року до лютого 2023 року був головою правління "Укрзалізниці". Раніше був радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
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Як повідомлялося, 3 вересня заяви про відставку подали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, голова Фонду держмайна Віталій Коваль. Також заяви про звільнення написали віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
4 вересня заяву про звільнення подав міністр закордонних справ Дмиро Кулеба.
Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував перезавантаження половини уряду. За його словами, 4 вересня буде "днем звільнень", а 5 вересня – "днем призначень".
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На их фоне Кудрицкому - ЛАЙК ! Не знаю его коррупционные заслуги , но то , что у него оказалось какое то чувство собственного достоинства и он отказался писать заяву после недовольного варняканья Военного Вождя - это ФАКТ!
А все эти Кулебы, Малюськи , Стефанишины , Верещук ... вызывают отвращение своим безволием и рабской покорностью.
Но все , что происходит очередной раз подтверждает , что в истекающей кровью стране произошла полная узурпация власти гражданином Зеленским ( бывшим Президентом - до 21 мая 2024 года ) и его окружением ... кто не согласен - читайте внимательно раздел 5 Конституции Украины и статью 5 Конституции.