Рада відправила у відставку міністра юстиції Малюську
Верховна Рада звільнила Дениса Малюську з посади міністра юстиції
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
За відповідне рішення проголосували 249 нардепів.
За даними Forbes, Міністерство юстиції планують об’єднати з Офісом віцепремʼєр-міністра з європейської та євроатлантичної реінтеграції. Як очікується, об’єднане відомство очолить Ольга Стефанішина, відставку якої також сьогодні підтримали народні депутати.
Нагадаємо, Малюська очолював Міністерство юстиції з серпні 2019 року.
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Як повідомлялося, 3 вересня заяви про відставку подали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, голова Фонду держмайна Віталій Коваль. Також заяви про звільнення написали віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
4 вересня заяву про звільнення подав міністр закордонних справ Дмиро Кулеба.
Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував перезавантаження половини уряду. За його словами, 4 вересня буде "днем звільнень", а 5 вересня – "днем призначень".
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У них якісь спільні завдання?
А міністерство освіти з, наприклад, митницею чи Енергоатомом не пробували об'єднати?
- Ну (якщо не вважать за "добре" продаж бандитам у користування тюрем і колоній) - відростив вуса! Але так і залишиться в пам"яті людей "пацаном, що на радостях сидить на міністерському столі"!