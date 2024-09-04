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Новини
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Рада відправила у відставку міністра юстиції Малюську

Денис Малюська

Верховна Рада звільнила Дениса Малюську з посади міністра юстиції

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 249 нардепів.

За даними Forbes, Міністерство юстиції планують об’єднати з Офісом віцепремʼєр-міністра з європейської та євроатлантичної реінтеграції. Як очікується, об’єднане відомство очолить Ольга Стефанішина, відставку якої також сьогодні підтримали народні депутати.

Нагадаємо, Малюська очолював Міністерство юстиції з серпні 2019 року. 

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Як повідомлялося, 3 вересня заяви про відставку подали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, голова Фонду держмайна Віталій Коваль. Також заяви про звільнення написали віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

4 вересня заяву про звільнення подав міністр закордонних справ Дмиро Кулеба.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував перезавантаження половини уряду. За його словами, 4 вересня буде "днем звільнень", а 5 вересня – "днем призначень".

Автор: 

ВР (2865) Мін’юст (631) звільнення (1003) Малюська Денис (74)


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Буду сумувати за цим українським Сальвадором Далі
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04.09.2024 14:20 Відповісти
Міністерство юстиції об'єднати з міністерством європейської інтеграції?!!!
У них якісь спільні завдання?
А міністерство освіти з, наприклад, митницею чи Енергоатомом не пробували об'єднати?
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04.09.2024 14:37 Відповісти
- Куме! А що зробив доброго Малюська за п"ять років роботи на посаді міністра юстиції?
- Ну (якщо не вважать за "добре" продаж бандитам у користування тюрем і колоній) - відростив вуса! Але так і залишиться в пам"яті людей "пацаном, що на радостях сидить на міністерському столі"!
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04.09.2024 15:43 Відповісти
Вже надійшв час не коментувати, а запитати Слуг ЗЕ і усю силову його шоблу - куди будуте тікати, коли почнеться відстріл. Оця уся СБУ та куча "таварисчей" "здриснуть" в Австрію (заповідник злочинців) як це було 24 квітня 2 роки тому. "Таварисчи сначала посрались, а пАтом Боневтік з Петрушкіним НАказали -"ВЕК - бігом защищать руские ценности". Оце і усє "граждане українці.
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04.09.2024 18:07 Відповісти
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04.09.2024 20:27 Відповісти

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