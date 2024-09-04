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Аварія на мосту: На пункті пропуску біля Румунії частково призупинять пропуск авто

кордон,румунія

Пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієї", що на кордоні з Румунією, частково призупинить пропуск транспортних засобів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"За інформацією з румунської сторони, у звʼязку з аварійною ситуацією на мосту через річку Тиса проводитимуться ремонтні роботи. Тож пропуск транспортних засобів буде зупинено з 10:00 по 15:00 з понеділка по п’ятницю", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження триватимуть впродовж місяця починаючи з 5 вересня 2024 року.

Водночас пішохідний рух в даному пункті пропуску не зупинятиметься.

Як повідомлялося, станом на 4 вересня у пункті пропуску "Чоп-Захонь", що на кордоні з Угорщиною, ускладнено рух автомобілів через ремонтні роботи.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (606) кордон (1129) Румунія (298)


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