Україна приєдналася до міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку ООН. Які переваги отримають аграрії?

Верховна Рада ратифікувала рішення щодо приєднання України до угоди про заснування Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Приєднання України до Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку сприятиме доступу агровиробників до нових фінансових ресурсів для розвитку сільського господарства.

Зокрема, забезпечить для українських аграріїв:

можливість отримання українськими агровиробниками недорогих фінансових ресурсів, зокрема позик під низький відсоток або грантів, що спрямовуються Фондом на дослідження та впровадження інноваційних технологій для підтримки сільськогосподарського розвитку;

доступ до бази даних Фонду та використання його останніх міжнародних інтелектуальних та технічних розробок у сфері агропромислового комплексу;

отримання українськими сільгоспвиробниками кращих можливостей для участі у тендерах Фонду на закупівлю товарів та послуг для реалізації програм;

зміцнення міжнародного іміджу України як одного з найбільших виробників і експортерів сільськогосподарської продукції на світовому ринку та активного учасника глобальних зусиль із боротьби з голодом, а також посилення політичного діалогу та підтримку з боку Фонду на міжнародних політичних форумах.

Про Фонд

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (International Fund for Agricultural Development (IFAD) є спеціалізованою установою ООН, метою діяльності якої є мобілізація додаткових ресурсів, що надаються на пільгових умовах для розвитку сільського господарства в країнах-членах.

Фонд забезпечує фінансування проєктів і програм, розроблених для впровадження, розширення, вдосконалення системи виробництва продуктів харчування, збільшення виробництва продуктів харчування та поліпшення умов життя та харчування в країнах, які цього потребують.

Членами Фонду є 177 країн світу.

У середині червня повідомлялося, що прямі збитки агросектору України за два роки з початку повномасштабного вторгнення Росії перевищили $10 млрд.

Наприкінці травня повідомлялося, що Україна цьогоріч планує ухвалити "Стратегію розвитку аграрного сектору України до 2030 року", яка допоможе збільшити переробку сільськогосподарської продукції та розширити експортні можливості агросектору.