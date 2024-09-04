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Новини
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Україна приєдналася до міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку ООН. Які переваги отримають аграрії?

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Верховна Рада ратифікувала рішення щодо приєднання України до угоди про заснування Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку. 

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Приєднання України до Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку сприятиме доступу агровиробників до нових фінансових ресурсів для розвитку сільського господарства.

Зокрема, забезпечить для українських аграріїв:

  • можливість отримання українськими агровиробниками недорогих фінансових ресурсів, зокрема позик під низький відсоток або грантів, що спрямовуються Фондом на дослідження та впровадження інноваційних технологій для підтримки сільськогосподарського розвитку;
  • доступ до бази даних Фонду та використання його останніх міжнародних інтелектуальних та технічних розробок у сфері агропромислового комплексу;
  • отримання українськими сільгоспвиробниками кращих можливостей для участі у тендерах Фонду на закупівлю товарів та послуг для реалізації програм;
  • зміцнення міжнародного іміджу України як одного з найбільших виробників і експортерів сільськогосподарської продукції на світовому ринку та активного учасника глобальних зусиль із боротьби з голодом, а також посилення політичного діалогу та підтримку з боку Фонду на міжнародних політичних форумах.

Про Фонд

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (International Fund for Agricultural Development (IFAD) є спеціалізованою установою ООН, метою діяльності якої є мобілізація додаткових ресурсів, що надаються на пільгових умовах для розвитку сільського господарства в країнах-членах.

Фонд забезпечує фінансування проєктів і програм, розроблених для впровадження, розширення, вдосконалення системи виробництва продуктів харчування, збільшення виробництва продуктів харчування та поліпшення умов життя та харчування в країнах, які цього потребують.

Членами Фонду є 177 країн світу.

У середині червня повідомлялося, що прямі збитки агросектору України за два роки з початку повномасштабного вторгнення Росії перевищили $10 млрд.

Наприкінці травня повідомлялося, що Україна цьогоріч планує ухвалити "Стратегію розвитку аграрного сектору України до 2030 року", яка допоможе збільшити переробку сільськогосподарської продукції та розширити експортні можливості агросектору.

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аграрії (1312) Мінагрополітики (1362) сільське господарство (505)


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Приблизно такі самі, як від міжнародного кримінального суду.
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04.09.2024 18:21 Відповісти
літери ООН нагадуют лише одне - нікчемність
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04.09.2024 18:21 Відповісти
...ООН нагадують напис на туалеті.
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04.09.2024 20:15 Відповісти

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