Нацбанк поки не планує випускати банкноту номіналом у 5000 гривень, – Пишний

Національний банк України зараз не планує випускати банкноту номіналом у 5000 грн та проводити деномінацію дрібної монети.

Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю LIGA.net.

"Наразі ми не плануємо цього. Вважаємо, що на сьогодні наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації", – сказав Пишний, відповідаючи на запитання: "Чи буде банкнота номіналом 5000 гривень (умовний еквівалент $100)?".

Він додав, що відмови від дрібної розмінної монети теж не планується.

"Щодо деномінації – це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, беручи до уваги обіг монет, наразі такого рішення немає", – зауважив голова НБУ.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України ініціює зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості та посилення національних традицій у грошовому обігу України.