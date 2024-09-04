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Новини
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Нацбанк поки не планує випускати банкноту номіналом у 5000 гривень, – Пишний

деньги,нбу,гривна,банкнота,банкноты

Національний банк України зараз не планує випускати банкноту номіналом у 5000 грн та проводити деномінацію дрібної монети.

Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю LIGA.net.

"Наразі ми не плануємо цього. Вважаємо, що на сьогодні наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації", – сказав Пишний, відповідаючи на запитання: "Чи буде банкнота номіналом 5000 гривень (умовний еквівалент $100)?".

Він додав, що відмови від дрібної розмінної монети теж не планується.

"Щодо деномінації – це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, беручи до уваги обіг монет, наразі такого рішення немає", – зауважив голова НБУ.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України ініціює зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості та посилення національних традицій у грошовому обігу України.

Автор: 

банкнота (126) гроші (539) НБУ (9271) Пишний Андрій (122)


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Топ коментарі
+8
Ключове слово, тут- поки...
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04.09.2024 20:23
+8
Намалюйте там «найвеличнішого» щоб коли купляли хліб бачили кого вибирали.
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04.09.2024 20:25
+4
Шо, одразу "10 000"?
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04.09.2024 20:28
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04.09.2024 20:19 Відповісти
Ключове слово, тут- поки...
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04.09.2024 20:23 Відповісти
То вже означає що все сплановано і вони знають коли почнуть механізм пограбування розкручений на повну, підняття податків,тарифіа,пальне а далі велика інфляція зжере це все і можна друкувати папір і казати в на вертикальна унікальна купюра
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04.09.2024 21:10 Відповісти
Намалюйте там «найвеличнішого» щоб коли купляли хліб бачили кого вибирали.
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04.09.2024 20:25 Відповісти
То нахіба про це ******* - гроші ******* тишу
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04.09.2024 20:28 Відповісти
Шо, одразу "10 000"?
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04.09.2024 20:28 Відповісти
назріла : монета в 20 і навіть 50 гривень. І банкнота в 2000 гривень.
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04.09.2024 20:28 Відповісти
Прострочений Зе:
Що, чекали "доляр по 45"?!
А я всіх обдурю - буде доляр по 50!
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04.09.2024 20:36 Відповісти
Надрукувати папірець в 1000000, назвати ,,хабар " ! Щоб легше було рахувати .
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04.09.2024 20:37 Відповісти
Ключове тут "поки". Але портрет Пересидента Зеленского с позі Володимира Великого вже на кліше.
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04.09.2024 21:00 Відповісти
"зелений ураган дефолтний" ,із НБУ ,якось немов би ненароком, для українців, голос подавав ...
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04.09.2024 21:07 Відповісти
Все вірно , потрібно просто до 1000 нуль домалювати , витрати на виготовлення будуть мінімальними ((
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04.09.2024 21:10 Відповісти
Мабудь найбільш актуальною була б купюра у 2000 грн, з огляду на інфляцію.
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04.09.2024 21:38 Відповісти
І мінімальна у 20 000 тисяч😮
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04.09.2024 21:54 Відповісти
Спасибо, заяц! Плоскостопие...
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04.09.2024 21:57 Відповісти
Розпочинатимуть зразу з випуску куп'юри номіналом в мільйон?
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04.09.2024 22:13 Відповісти
В Европе были же купюры 500 Евро. Это больше 20000грн. В США и 1000 баксов в ходу были - это вообще 40+ тыщ грн. И никто не ныл. Хотя убрали эти купюры, типа по поводу борьбы с черным налом
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04.09.2024 22:19 Відповісти
На данный момент 100 евро это 4555 грн. Ну то есть купюра в 5000грн будет ненамного больше чем купюра 100 евро
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04.09.2024 22:25 Відповісти
З почином, ми вже були мільйонерами у дев'яностих.
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04.09.2024 22:37 Відповісти
...бо ніяк не вирішать
чиї портрети намалювати
ЗЕ-єрмака та татарова
чи одного єрмака
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04.09.2024 22:48 Відповісти

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