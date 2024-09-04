Нацбанк поки не планує випускати банкноту номіналом у 5000 гривень, – Пишний
Національний банк України зараз не планує випускати банкноту номіналом у 5000 грн та проводити деномінацію дрібної монети.
Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю LIGA.net.
"Наразі ми не плануємо цього. Вважаємо, що на сьогодні наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації", – сказав Пишний, відповідаючи на запитання: "Чи буде банкнота номіналом 5000 гривень (умовний еквівалент $100)?".
Він додав, що відмови від дрібної розмінної монети теж не планується.
"Щодо деномінації – це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, беручи до уваги обіг монет, наразі такого рішення немає", – зауважив голова НБУ.
Раніше повідомлялося, що Національний банк України ініціює зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості та посилення національних традицій у грошовому обігу України.
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Що, чекали "доляр по 45"?!
А я всіх обдурю - буде доляр по 50!
чиї портрети намалювати
ЗЕ-єрмака та татарова
чи одного єрмака