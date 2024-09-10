Держстат зафіксував прискорення інфляції у серпні. Що подорожчало найбільше?

Інфляція на споживчому ринку в серпні 2024 року прискорилася до 0,6%, порівняно з 0% – липні, 2,2% – у червні, 0,6% – у травні, 0,2% – у квітні, 0,5% – у березні, 0,3% – у лютому та 0,4% – у січні.

У річному обчисленні інфляція за підсумками серпня (порівняно із серпнем минулого року) прискорилася до 7,5%. Із початку року ціни зросли на 4,9%, свідчать дані Державної служби статистики.

Базова інфляція у серпні, порівняно з липнем, прискорилася до 0,7%, з початку року – до 4,8%.

За підрахунками Держстату, на споживчому ринку в серпні ціни на харчі та безалкогольні напої зросли на 0,9%.

Найбільше (на 7,1% та 5,2%) подорожчали яйця та овочі. На 2,4-0,7% зросли ціни на хліб, цукор, макаронні вироби, продукти переробки зернових, соняшникову олію, рис, м'ясо та м'ясопродукти, молоко та молочні продукти, масло, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби. Водночас на 7,4% знизилися ціни на фрукти.

Водночас ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

При цьому одяг і взуття подешевшали на 2,9%, зокрема, взуття – на 3,4%, одяг – на 2,4%.

Ціни на транспорт зросли на 0,6% в основному через подорожчання автомобілів на 1,2%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,6%, а також палива та мастил на 0,5%.

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Як повідомлялося, у липні Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%, а на 2025 рік – до 6,6%. Середи причин Нацбанк назвав заплановане урядом підвищення податків, подальше пошкодження інфраструктури, та поглиблення негативних міграційних тенденцій.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.