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Новини
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Рада не встигне ухвалити закон про підвищення податків до кінця вересня, пленарний тиждень скасували, – депутат Железняк

Верховна Рада

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Виглядає так, що скасовують другий пленарний тиждень (який мав бути у вересні), тому податкових змін до 1 жовтня навіть при успішному голосуванні у першому читанні не буде. А друге (читання законопроєкту, – ред.) по ньому, судячи по новому графіку, трапиться аж десь ближче до 8-10 жовтня", – написав депутат.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") розповідала, що у Міністерства оборони виник дефіцит коштів для виплати "бойових" українським військовослужбовцям за вересень. Кілька днів тому вона обіцяла, що Рада вирішить проблему з дефіцитом коштів приблизно 17-18 вересня, ухваливши зміни до держбюджету. Конкретну дату засідання Підласа не розкрила.

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Як повідомлялося, минулого тижня Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт №11417 про збільшення видатків бюджету на оборону у 2024 році на 500 млрд грн.

Водночас депутати провалили голосування за пов'язаний законопроєкт №11416-д про підвищення податків для фінансування оборони. У першому читанні законопроєкт набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу".

Очікувалося, що обидва законопроєкти Верховна Рада має ухвалити до кінця вересня.

Автор: 

ВР (2867) держбюджет (1572) дефіцит (451) податки (2421) військовий збір (28)


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Власть каких-то моральных уродов. А как же тогда с боевыми без решения Рады по бюджету?
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10.09.2024 19:48 Відповісти
у Міністерства оборони виник дефіцит коштів для виплати "бойових" українським військовослужбовцям

А может заберете ети деньги у тыловых крыс типо мусоров, ТЦКшников и прочего шлака которое мало того что отсиживается в тылу так еще получает по 50тыс зарплаты такие же как фронтовики. Кто сидит в тылу может и на минималку работать. Если не хочет то с удовольствием на ихнее место найдется куча желающих пойти работать даже бесплатно лишь бы не идти на фронт
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10.09.2024 19:50 Відповісти

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