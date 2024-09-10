Рада не встигне ухвалити закон про підвищення податків до кінця вересня, пленарний тиждень скасували, – депутат Железняк
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Виглядає так, що скасовують другий пленарний тиждень (який мав бути у вересні), тому податкових змін до 1 жовтня навіть при успішному голосуванні у першому читанні не буде. А друге (читання законопроєкту, – ред.) по ньому, судячи по новому графіку, трапиться аж десь ближче до 8-10 жовтня", – написав депутат.
Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") розповідала, що у Міністерства оборони виник дефіцит коштів для виплати "бойових" українським військовослужбовцям за вересень. Кілька днів тому вона обіцяла, що Рада вирішить проблему з дефіцитом коштів приблизно 17-18 вересня, ухваливши зміни до держбюджету. Конкретну дату засідання Підласа не розкрила.
Як повідомлялося, минулого тижня Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт №11417 про збільшення видатків бюджету на оборону у 2024 році на 500 млрд грн.
Водночас депутати провалили голосування за пов'язаний законопроєкт №11416-д про підвищення податків для фінансування оборони. У першому читанні законопроєкт набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу".
Очікувалося, що обидва законопроєкти Верховна Рада має ухвалити до кінця вересня.
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