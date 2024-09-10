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Новини
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Світові ціни на нафту обвалилися до мінімуму за останні три роки

нефть,добыча,вышка,brent,нефтедобыча

Ф’ючерси на нафту еталонної марки Brent на торгах у вівторок впали нижче $70 за барель вперше з грудня 2021 року після того, як ОПЕК+ переглянула свій прогноз попиту на цей і наступний рік.

За даними біржі ICE, вартість ф’ючерса на Brent з постачанням у листопаді падала під час торгів до $68,8 за барель, зараз вона становить $69,07, дешевшаючи на 4% від початку торгів.

Американська нафта West Texas Intermediate на Нью-Йоркській товарній біржі після відкриття торгів падає на 3,64% – до $66,21 за барель, передає Reutes.

Ф’ючерси на нафту еталонної марки Brent на торгах у вівторок впали нижче $70 за барель

На торгах у понеділок вартість обох марок зросла приблизно на 1%.

У вівторок ціни впали через перспективи ослаблення глобального попиту та очікування надлишку пропозиції нафти.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у щомісячному звіті заявила, що світовий попит на нафту зросте на 2,03 мільйона барелів на добу (б/д) у 2024 році, що нижче прогнозу минулого місяця на 2,11 млн б/д. До минулого місяця ОПЕК залишала прогноз попиту незмінним з липня 2023 року.

ОПЕК також знизила прогноз зростання світового попиту на 2025 рік до 1,74 млн барелів на добу з 1,78 млн барелів на добу.

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Оприлюднені у вівторок дані китайської статистики показали, що експорт товарів з Китаю зріс у серпні найшвидшими темпами за останній рік-півтора, але показники імпорту розчарували інвесторів.

Водночас великі нафтовидобувні компанії Exxon Mobil, Shell та Chevron відкликали персонал і призупинили видобуток нафти та газу у Мексиканській затоці через загрозу урагану "Франсін". Але зупинка виробництва не змогла компенсувати слабкий попит на нафту.

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нафта (4782) росія (14194) ціни (3449) Brent (1504)


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це називається обвал? у 90-х - 8 дол за барель, то й результат на табло- ***** з Німеччини перелетів у срану росію
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10.09.2024 19:22 Відповісти
Маніпулятивні новини. Раніше сам з захватом дивився на падіння цін на нафту, але це все понти для бідних, самогіпноз для покращення настрою.
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10.09.2024 20:16 Відповісти
Тому мабуть і пальне знову здорожчало.
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10.09.2024 19:58 Відповісти
Обвал кажете???? Ну Чекаємо подорожчання пального..
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10.09.2024 20:11 Відповісти
Значить подорощає пальне в Україні...
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10.09.2024 20:16 Відповісти
Как всегда нефтетрейдеры заявят что они много закупили по старой цене а вот когда цена скачет вверх то запасов никогда нет.
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10.09.2024 20:54 Відповісти
Зауважте , про український газ так багато розказують , а от про українську нафту майже нічого.
За тиждень до приходу Януковича в 2010 році ВОНА віддала "Укрнафту" Коломойші . І той добряче заробив аж поки не поміняли наглядову раду.
Прибыль "Укрнафты" составила:

- 2 (два) миллиарда 182 миллиона в 2011 году;

- 1 (один) миллиард 428 миллионов в 2012 году;

- 0 (ноль) миллиардов 189 миллионов в 2013 году.

Тенденція , однако ! Прибуток впав в 11 раз. І податки з дивідендами ...
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11.09.2024 01:02 Відповісти

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