Світові ціни на нафту обвалилися до мінімуму за останні три роки

Ф’ючерси на нафту еталонної марки Brent на торгах у вівторок впали нижче $70 за барель вперше з грудня 2021 року після того, як ОПЕК+ переглянула свій прогноз попиту на цей і наступний рік.

За даними біржі ICE, вартість ф’ючерса на Brent з постачанням у листопаді падала під час торгів до $68,8 за барель, зараз вона становить $69,07, дешевшаючи на 4% від початку торгів.

Американська нафта West Texas Intermediate на Нью-Йоркській товарній біржі після відкриття торгів падає на 3,64% – до $66,21 за барель, передає Reutes.

На торгах у понеділок вартість обох марок зросла приблизно на 1%.

У вівторок ціни впали через перспективи ослаблення глобального попиту та очікування надлишку пропозиції нафти.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у щомісячному звіті заявила, що світовий попит на нафту зросте на 2,03 мільйона барелів на добу (б/д) у 2024 році, що нижче прогнозу минулого місяця на 2,11 млн б/д. До минулого місяця ОПЕК залишала прогноз попиту незмінним з липня 2023 року.

ОПЕК також знизила прогноз зростання світового попиту на 2025 рік до 1,74 млн барелів на добу з 1,78 млн барелів на добу.

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Оприлюднені у вівторок дані китайської статистики показали, що експорт товарів з Китаю зріс у серпні найшвидшими темпами за останній рік-півтора, але показники імпорту розчарували інвесторів.

Водночас великі нафтовидобувні компанії Exxon Mobil, Shell та Chevron відкликали персонал і призупинили видобуток нафти та газу у Мексиканській затоці через загрозу урагану "Франсін". Але зупинка виробництва не змогла компенсувати слабкий попит на нафту.