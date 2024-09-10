У "Київводоканалі" назвали "некоректною" заяву про можливу втрату джерела 70% води через забруднення Десни

Інформація про загрозу втрати водозабору до 70% води, що постачається мешканцям Києва, через погіршення якості води в Десні є некоректною.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті КП "Київводоканал".

"Ситуація є контрольованою. Якість води. яка подається у домівки киян, відповідає усім встановленим нормам, жодної загрози для споживачів немає. Хочемо підкреслити, що представник "Київводоканалу" в ефірі телеканалу "Еспресо" озвучив найбільш песимістичний сценарій розвитку подій, вірогідність якого наразі низька", – наголосили в компанії.

Разом з тим, у "Київводоканалі" запевняють, що готові до можливих викликів і вживають усіх заходів, щоб кияни продовжували отримувати якісне водопостачання.

Зокрема, лабораторія "Київводоканалу" регулярно відбирає проби води на водозаборі Деснянської водопровідної станції, а також у контрольних точках у селах Пухівка та Липки в Чернігівській області, щоб оперативно відстежувати ситуацію. Також, у місці водозабору встановлено додаткове бонове огородження, яке запобігає потраплянню бруду та сміття, що перебувають на поверхні води, тим самим підвищуючи ефективність захисту від забруднень, запевняють у "Київводоканалі".

"У випадку погіршення показників якості води у Десні, буде впроваджено технологія посиленого очищення з використанням пилоподібного активованого вугілля, яке ефективно усуває органічні забруднення та неприємні запахи. Ця технологія не лише допомагає в поточній ситуації, але й може бути застосована у майбутніх надзвичайних випадках", – запевнили в компанії.

Там додали, що на підприємстві створена робоча група з питань реагування на ситуації, що можуть становити загрозу погіршення якості води Дніпровської водопровідної станції у разі забруднення річки Десна. Водночас

"Разом з міською владою, Міндовклля та Держводагенством ми тримаємо ситуацію під контролем та маємо чіткий план реагування у разі надзвичайних ситуацій, що загрожуватимуть водопостачанню столиці", – додали в компанії.

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Як повідомлялося, заступник директора "Київводоканалу" Володимир Костюк сьогодні заявив, що річка Десна постачає 70% підготовленої питної води для мешканців Києва, і альтернативи цьому немає.

"На жаль, розбавлення цього забруднення так, як моделювали, не відбувається. Зараз забруднена вода спустилась нижче Чернігова. На жаль, органічне забруднення продовжується. Змоделювати яка вода прийде на водозабір через 4-5 днів, неможливо. Втім, ми очікуємо найгірших результатів. Якщо такі результати підтверджуються й наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела. Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела. Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ", – розповідав Костюк.