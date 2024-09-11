Мешканців Києва попередили про тимчасові обмеження руху на дорогах

Через проведення у Києві Саміту Кримської платформи у місті діють тимчасові обмеження дорожнього руху.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegrm.

"У звʼязку з проведенням Саміту Кримської платформи, сьогодні у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які запроваджені здебільшого в центральній частині міста. Тривають безпекові заходи", – зазначив він.

Поліція закликає мешканців столиці враховувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що вранці обмеження руху діяли у центральній частині міста, а також у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва. Через це у місті утворилися великі затори.

Як повідомлялося, наприкінці серпня у Києві повністю відкрили рух новою розв'язкою на Оболоні та на ділянці Великої кільцевої біля повороту на місто Вишневе.