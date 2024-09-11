В Україні нарахували майже 200 тисяч посад у держслужбі. Із них вакантні – 35 тисяч
Національне агентство України з питань державної служби запустило інформаційну панель для моніторингу та аналітики кількісного складу державних службовців.
Про це повідомляє пресслужба НАДС.
Зазначається, що це програмне рішення дозволяє одержувати та аналізувати статистичні дані в реальному часі, щоб розуміти кадрові тенденції на державній службі.
Відтепер кожен охочий може в режимі онлайн відстежувати інформацію про кількість посад державної служби за штатним розписом, вакантні посади, фактичну кількість працюючих державних службовців, призначених та звільнених з посад, мобілізованих, у відпустці для догляду за дитиною, які виїхали за кордон тощо.
Як наголосили у НАДС, усі ці дані можна простежити у динаміці за кварталом за різними категоріями – статтю, віком, типом державного органу тощо.
Тобто, користувачі можуть відфільтрувати інформацію відповідно до індивідуальних потреб (запитів), зробити власну вибірку, вивести інформацію на екран у вигляді "живих" діаграм, стовпців, графіків, які можна піддати порівнянню та аналізу.
Відповідно до даних дашборду, на сьогодні в Україні налічують 198 638 посад державної служби за штатним розписом. Із них найвищої категорії А – 284. Водночас фактично працює 158 091 держслужбовець.
Загалом вакантних посад наразі 34 865. Найбільше – у центральних органах виконавчої влади (12 021), районних (4 881) та обласних держадміністраціях (3 414).
Статистичні дані у дашборді будуть оновлюватись щоквартально.
Як повідомлялося, у березні Міністерство фінансів розробило та опублікувало аналітичний інструмент щодо оплати праці та кількості працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади.
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У ст. 59 цього Закону зазначено, що служба в поліції є державною службою особливого характеру. Також нормативно передбачено, що час проходження служби в поліції зараховують до стажу державної служби.
І ДАЛІ ЗА СПИСКОМ....ЛІНЬКИ ПЕРЕРАХОВУВАТИ...
але ж нас 52...42...38...35...29млн...вибирайте будь-які дані.
Силовики тут не перераховані.
як і те:
Як наголосили у НАДС, усі ці дані https://nads.gov.ua/test?v=66de8f59549ff можна простежити у динаміці за кварталом за різними категоріями - статтю, віком, типом державного органу т о щ о. Джерело: https://biz.censor.net/n3509316
Потенційно тисяч двадцять працевлаштованих фронтовиків з інвалідністю.
Хоча, це ж в нормальній країні так би вчинили.
Вакансії які відкриті - за копійки працювати.
Щодо працевлаштування колишніх військових - о......я щє попереду, коли повернуться в реалії де не кормлять по три рази на день, і зп 400-500 баксів в кращому випадку, та щє не всюди візьмуть, та не всюди вже хлопці після тих окопів вже і вивезуть. Усі потужності попереду.
Кажуть є робочі місця де по 3 компа стоїть.
Красота !!