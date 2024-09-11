В Україні нарахували майже 200 тисяч посад у держслужбі. Із них вакантні – 35 тисяч

Національне агентство України з питань державної служби запустило інформаційну панель для моніторингу та аналітики кількісного складу державних службовців.

Про це повідомляє пресслужба НАДС.

Зазначається, що це програмне рішення дозволяє одержувати та аналізувати статистичні дані в реальному часі, щоб розуміти кадрові тенденції на державній службі.

Відтепер кожен охочий може в режимі онлайн відстежувати інформацію про кількість посад державної служби за штатним розписом, вакантні посади, фактичну кількість працюючих державних службовців, призначених та звільнених з посад, мобілізованих, у відпустці для догляду за дитиною, які виїхали за кордон тощо.

Як наголосили у НАДС, усі ці дані можна простежити у динаміці за кварталом за різними категоріями – статтю, віком, типом державного органу тощо.

Тобто, користувачі можуть відфільтрувати інформацію відповідно до індивідуальних потреб (запитів), зробити власну вибірку, вивести інформацію на екран у вигляді "живих" діаграм, стовпців, графіків, які можна піддати порівнянню та аналізу.

Відповідно до даних дашборду, на сьогодні в Україні налічують 198 638 посад державної служби за штатним розписом. Із них найвищої категорії А – 284. Водночас фактично працює 158 091 держслужбовець.

Загалом вакантних посад наразі 34 865. Найбільше – у центральних органах виконавчої влади (12 021), районних (4 881) та обласних держадміністраціях (3 414).

Статистичні дані у дашборді будуть оновлюватись щоквартально.

Як повідомлялося, у березні Міністерство фінансів розробило та опублікувало аналітичний інструмент щодо оплати праці та кількості працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади.