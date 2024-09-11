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Новини
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В Україні нарахували майже 200 тисяч посад у держслужбі. Із них вакантні – 35 тисяч

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Національне агентство України з питань державної служби запустило інформаційну панель для моніторингу та аналітики кількісного складу державних службовців.

Про це повідомляє пресслужба НАДС.

Зазначається, що це програмне рішення дозволяє одержувати та аналізувати статистичні дані в реальному часі, щоб розуміти кадрові тенденції на державній службі.

Відтепер кожен охочий може в режимі онлайн відстежувати інформацію про кількість посад державної служби за штатним розписом, вакантні посади, фактичну кількість працюючих державних службовців, призначених та звільнених з посад, мобілізованих, у відпустці для догляду за дитиною, які виїхали за кордон тощо.

Як наголосили у НАДС, усі ці дані можна простежити у динаміці за кварталом за різними категоріями – статтю, віком, типом державного органу тощо.

Тобто, користувачі можуть відфільтрувати інформацію відповідно до індивідуальних потреб (запитів), зробити власну вибірку, вивести інформацію на екран у вигляді "живих" діаграм, стовпців, графіків, які можна піддати порівнянню та аналізу.

Відповідно до даних дашборду, на сьогодні в Україні налічують 198 638 посад державної служби за штатним розписом. Із них найвищої категорії А – 284. Водночас фактично працює 158 091 держслужбовець.

Скільки посад у державній службі

Загалом вакантних посад наразі 34 865. Найбільше – у центральних органах виконавчої влади (12 021), районних (4 881) та обласних держадміністраціях (3 414).

Скільки вакансій у державній службі

Статистичні дані у дашборді будуть оновлюватись щоквартально.

Як повідомлялося, у березні Міністерство фінансів розробило та опублікувало аналітичний інструмент щодо оплати праці та кількості працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади.

Автор: 

робота (869) держслужбовці (105) НАДС (19)


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Топ коментарі
+2
щодо соціалки - то щє теж попереду, якщо зараз, коли по "горячему" ,повний тікток та фейс хлопців що відкрито стоять з протянутою рукою,бо грошей на протези (якісні) нема, а що буде потім важко уявити. Взяти по протезуванню - нога/рука - нормальний протез "держава" оплачує десь 50%,а цінники там сотні тисяч, його обслуговування подалі - гємор того хто їм користується .Якщо дивитися по сша (ну те що є в неті) - один перший стандартний протез сплачує держава , все іньше за свій кошт (як правило там з одним весь час ніхто не ходе), щодо обслуговування - то дивлячись по страхуванню, но так чи інакше свій кошт вливаєш. Термін служби протезу (якісного) при якісному обслуговуванні як правило 3+роки. Квіточки в нас попереду.Бо такої соціалки ні одна країна не вивозила щє.
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11.09.2024 13:39
+1
Дослідження деструктивне:
У ст. 59 цього Закону зазначено, що служба в поліції є державною службою особливого характеру. Також нормативно передбачено, що час проходження служби в поліції зараховують до стажу державної служби.
І ДАЛІ ЗА СПИСКОМ....ЛІНЬКИ ПЕРЕРАХОВУВАТИ...
але ж нас 52...42...38...35...29млн...вибирайте будь-які дані.
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11.09.2024 12:40
+1
Із них вакантні - 35 тисяч
Потенційно тисяч двадцять працевлаштованих фронтовиків з інвалідністю.
Хоча, це ж в нормальній країні так би вчинили.
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11.09.2024 12:52
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Дослідження деструктивне:
У ст. 59 цього Закону зазначено, що служба в поліції є державною службою особливого характеру. Також нормативно передбачено, що час проходження служби в поліції зараховують до стажу державної служби.
І ДАЛІ ЗА СПИСКОМ....ЛІНЬКИ ПЕРЕРАХОВУВАТИ...
але ж нас 52...42...38...35...29млн...вибирайте будь-які дані.
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11.09.2024 12:40 Відповісти
Це так. Але у статті мається на увазі держслужовці у органах виконавчої влади.
Силовики тут не перераховані.
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11.09.2024 14:08 Відповісти
Слушне зауваження, ці структури мають свій особливий (?!) статус (однак вони прирівнені до держслужбовців)!!!
як і те:
Як наголосили у НАДС, усі ці дані https://nads.gov.ua/test?v=66de8f59549ff можна простежити у динаміці за кварталом за різними категоріями - статтю, віком, типом державного органу т о щ о. Джерело: https://biz.censor.net/n3509316
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11.09.2024 14:26 Відповісти
Із них вакантні - 35 тисяч
Потенційно тисяч двадцять працевлаштованих фронтовиків з інвалідністю.
Хоча, це ж в нормальній країні так би вчинили.
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11.09.2024 12:52 Відповісти
агащаз
Вакансії які відкриті - за копійки працювати.
Щодо працевлаштування колишніх військових - о......я щє попереду, коли повернуться в реалії де не кормлять по три рази на день, і зп 400-500 баксів в кращому випадку, та щє не всюди візьмуть, та не всюди вже хлопці після тих окопів вже і вивезуть. Усі потужності попереду.
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11.09.2024 13:12 Відповісти
Альтернатива - жити лише на пенсію та допомогу родичів (якщо є), бо без руки і без ноги, або з іншою інвалідністю, на нормальну роботу ніде не візьмуть. А брати на посаду треба з повним збереженням пенсії, тоді виходить зарплата + пенсія, то можна якось жити.
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11.09.2024 13:15 Відповісти
щодо соціалки - то щє теж попереду, якщо зараз, коли по "горячему" ,повний тікток та фейс хлопців що відкрито стоять з протянутою рукою,бо грошей на протези (якісні) нема, а що буде потім важко уявити. Взяти по протезуванню - нога/рука - нормальний протез "держава" оплачує десь 50%,а цінники там сотні тисяч, його обслуговування подалі - гємор того хто їм користується .Якщо дивитися по сша (ну те що є в неті) - один перший стандартний протез сплачує держава , все іньше за свій кошт (як правило там з одним весь час ніхто не ходе), щодо обслуговування - то дивлячись по страхуванню, но так чи інакше свій кошт вливаєш. Термін служби протезу (якісного) при якісному обслуговуванні як правило 3+роки. Квіточки в нас попереду.Бо такої соціалки ні одна країна не вивозила щє.
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11.09.2024 13:39 Відповісти
Я сказав, як було б добре зробити. Не зроблять же.
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11.09.2024 13:45 Відповісти
З 197 тис., мабуть 80 % це категорії Б і В. У міністерствах ЗП звичайно більші, у інших ЗП абсолютно звичайна. Живуть же якось люди.
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11.09.2024 14:34 Відповісти
Ого, скільки в нас бюрократів. А при цьому з усіх ''прасок'' трандять про ''цифровізацію країни''
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11.09.2024 13:09 Відповісти
вакансій 35 тис. - долучайтесь, внесете свій вагомий вклад
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11.09.2024 14:11 Відповісти
вагомий вклад в перекладання папірців з місця на місце
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11.09.2024 16:33 Відповісти
Ну от, внесете пожвавлення у роботу. Тим більше, що зараз скрізь персональні обчислювачі.
Кажуть є робочі місця де по 3 компа стоїть.

Красота !!
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11.09.2024 21:18 Відповісти
Хм ... Ще недавно було 167 тис., точно пам"ятаю.
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11.09.2024 14:15 Відповісти
200-35=165
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12.09.2024 01:03 Відповісти

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