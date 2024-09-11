Українські металурги збільшили обсяги інвестицій: вони сягнули 10 мільярдів

Обсяг капітальних інвестицій у секторі "Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування" за підсумками 2023 року зріс на 55,8% у порівнянні з 2022 роком – до 9,93 млрд грн.

Про це пише GMK Center.

Значно зросли також інвестиції у секторі "Добувна промисловість і розроблення кар’єрів": вони сягнули 59,09 млрд грн, що на 169,2% більше порівняно з 2023 роком. Загальний обсяг капінвестицій у промисловість України за 2023 рік зріс на 79,5% р/р – до 169,94 млрд грн.

"Попри труднощі воєнного часу український гірничо-металургійний комплекс продовжує вкладати значні кошти у підтримку та модернізацію власних потужностей, і є одним з основних інвесторів в економіку країни", – вказують аналітики Центру.

Зокрема, група "Метінвест", попри колосальні втрати від окупації, руйнування та перепони для експорту, у 2023 році інвестувала у виробничі потужності $284 млн. З них у металургійне виробництво – $65 млн, а гірничовидобувне – $213 млн.

Цього року "Метінвест" також планує вкласти в обладнання та робочі майданчики $320 млн капітальних та близько $350 млн операційних інвестицій. А протягом 5-10 років після завершення війни група планує масштабну зелену трансформацію своїх українських активів – ГЗК, "Каметсталі" та "Запоріжсталі" – загальною вартістю близько $9 млрд.

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Залізорудна компанія Ferrexpo у 2023 році інвестувала $101 млн у виробництво. У I півріччі 2024-го обсяг капінвестицій становив $55 млн. А промислова компанія "Інтерпайп" за 2023 рік інвестувала у виробничі потужності $31 млн, а у 2022 році – $21 млн.

Як відомо, у серпні 2024 року Україна експортувала товарів на суму понад $3,16 млрд, що на 6,4% більше, ніж у липні, та на 17,5% більше за показники серпня 2023 року. За вартістю найбільше експортовано металопродукції – на $437 мільйонів, та насіння ріпаку – на $421,3 млн. За фізичним обсягом переважають руди та залізні концентрати - 2,5 млн тонн, та пшениця - 2,2 мільйона тонн.