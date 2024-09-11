В Україні проведуть аукціон на нові частоти для мобільного зв’язку. Бюджет може отримати 3 мільярди

Аукціон на частоти мобільного зв'язку в діапазоні 2100, 2300 і 2600 МГц відбудуться 11 листопада 2024 року.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), передає Інтерфакс-Україна.

"11 вересня 2024 року НКЕК ухвалено рішення "Про надання ліцензій на користування радіочастотним спектром у смугах радіочастот 1935-1950/2125-2140 МГц, 2355-2395 МГц та 2575-2610 МГц для стільникового радіозв'язку із застосуванням процедур аукціону. Дата початку аукціону – 11 листопада 2024 року", – наголосили в регуляторі.

Зазначається, що згідно з цим рішенням затверджено умови аукціону, умови майбутніх ліцензій, склад конкурсної комісії.

На аукціоні розіграють п'ять лотів у трьох діапазонах радіочастот: 2100 МГц, 2300 МГц і 2600 МГц.

"Оператори мобільного зв'язку зможуть, узявши участь в аукціоні, отримати додатковий радіочастотний спектр для впровадження 4G для поліпшення ємності своїх мереж і якості зв'язку", – уточнили в НКЕК.

Від продажу ліцензій на аукціоні очікується надходження до державного бюджету не менше ніж 3 млрд грн.

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Раніше повідомлялося, що мобільних операторів зобов’язали забезпечити зв'язок без світла протягом 10 годин. До того від них вимаги забезпечити автономну роботу обладння протягом 4 годин.

До 1 жовтня оновленій вимозі мають відповідати не менше 60% базових станцій, а до 1 лютого 2025 року – всі 100%.

Крім того, до 1 грудня не менше як 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на 72 години роботи в умовах відстутності електропостачання.