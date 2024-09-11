Постачання продуктів для ЗСУ пришвидшать у 4 рази: "Оператор тилу" Міноборони презентував нову ІТ-систему

Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони презентувало інноваційну ІТ-систему для управління тиловими потребами ЗСУ – DOT-Chain.

Створення DOT-Chain стало наймасштабніший цифровим проєктом держпідприємства, повідомляє пресслужба Міноборони.

DOT-Chain має зробити процес забезпечення військових легшим і швидшим завдяки спрощенню процесів, збільшенню проінформованості та посиленню підтримки військових і постачальників.

"Якщо раніше термін поставки продуктів міг складати до двох місяців, то після запровадження DOT-Chain цей строк має скоротитися приблизно в чотири рази", – пообіцяв заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Над розробкою DOT-Сhain працювала команда IT-спеціалістів "Державного оператора тилу".

"Перед нами стояло завдання змінити стару систему так, щоб нелетальне забезпечення ЗСУ було більш ефективним. Наразі функціонал DOT-Chain поширюється на харчування. ІТ-команда ДОТ оцифрувала весь процес забезпечення – від подачі заявок на продукти до оформлення видаткових накладних та актів. У майбутньому система може швидко масштабуватися для покриття інших категорій товарів", – розповіла ІТ-радниця "Державного оператора тилу" Альона Жужа.

Що змінює нова ІТ-система DOT-Chain?

паперові документи переводяться у цифру для оптимізації роботи військових. Замість 30 тис. паперів щотижня, які мали опрацьовувати військові, тепер потрібно зробити лише кілька кліків у системі. Це суттєво зменшує обсяг роботи начпродів, пояснюють у Міноборони;

спрощується процес оплати за товари. Він буде в чотири рази швидший, адже видаткові накладні одразу підвантажуються в систему, а ДОТ, маючи підписи від військової частини та постачальника, може одразу оплатити відвантаження;

оптимізується обмін даними. Відомості із системи використовує, зокрема, і Міністерство оборони. Це дозволяє коригувати потреби військових відповідно до даних, що агрегує DOT-Chain: кількість заявок, інформація про постачання та обсяги, які прийняли чи не прийняли на баланс військові частини;

покращується взаємодія між сторонами, залученими до процесу забезпечення ЗСУ. У системі DOT-Chain за кожним запитом видно всі документи щодо закупівлі та постачання. Фактично ДОТ стає третьою стороною, яка опікується й начпродами, і постачальниками та може швидко реагувати на зміну запитів від військових частин.

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Нагадаємо, держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони з 29 травня по 4 червня уклало 20 угод на харчування військових ЗСУ у другому півріччі цього року на загальну суму 17,3 млрд грн.

Замовлення розподілили між сімома фірмами, більшість з яких і раніше постачали харчування для військових, однак серед них було і кілька нових. Зокрема, створений у травні консорціум "Юнайтед Фуд Груп" отримав 2,87 млрд грн на постачання харчів для військових у Київській, Рівненській, Львівській областях та Києві, а одеська фірма "Гранпрі ЛТД" отримала підряд на 3,45 млрд грн (Кіровоградська, Одеська, Донецька області).

Однак у липні "Державний оператор тилу" вимушено змінив постачальника продуктів для українських військових у Донецькій області, оскільки новий постачальник "Гранпрі ЛТД" порушив умови договору. Тому нову угоду вартістю понад 2 млрд грн на постачання харчів у цей регіон з давнім постачальником Міноборони – "Трейд Граніт Інвест".

Згодом з постачанням харчів не впорався інший підрядник – консорціум "Юнайтед Фуд Груп". Замість нього замовлення на 729 млн грн на постачання продуктів у Київ і на Київщину отримала фірма "Контракт продрезерв 5", а новим постачальником по Рівненській області за 407 млн грн обрали ТОВ "Сендерс".